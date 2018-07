Uma criança matou o melhor amigo com um tiro acidental no Ceará

Uma criança de 11 anos morreu após levar um um tiro acidental quando brincava com o “melhor amigo”. O pai da criança que fez o disparo é o dono da arma e foi preso por omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu na segunda-feira (2) no distrito Boqueirão, na zona rural de Boa Viagem, no Ceará.

“O pai da criança que atirou estava no roçado e correu pra casa quando escutou o barulho do tiro. Quando ele chegou, a criança já estava morta; o tiro atingiu uma região vital, entre o pescoço e ombro”, explicou um policial.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames ainda na segunda-feira.

Prisão do pai

O dono da arma e pai da criança foi detido horas após o disparo. Conforme a polícia, ele estava ciente de que crianças brincavam na casa e tinham acesso à arma de fogo.

“O garoto que fez o disparo sem querer era melhor amigo da criança que morreu, e eles brincavam inocentemente com uma espingarda que foi deixada em local de fácil acesso. Uma arma, se for de posse legal, tem que ser mantida fora do alcance das crianças.”

Ele está preso na cadeia pública de Boa Viagem.

Mulheres assassinadas em Fortaleza

Duas mulheres foram assassinadas na noite de terça-feira (3), na Rua Beta, no Bairro Vila Velha, em Fortaleza. Segundo informações da SSPDS (Secretaria de Segurança), as vítimas teriam sido levadas em um automóvel que faz transporte de passageiros via aplicativo até o local. Lá, os suspeitos teriam rendido as mulheres e disparado contra elas.

Identificação

De acordo com a polícia, logo após o crime, a Polícia Militar conseguiu identificar e prender o suspeito de ter praticado o crime. O suspeito foi preso em flagrante quando tentava escapar pulando pelos telhados das casas. O preso de 27 anos possuía mandado de prisão em aberto e era foragido do sistema prisional. Além disso, ele é integrante de uma organização criminosa.

Os PMs encontraram o suspeito tentando se esconder atrás de uma caixa d’água. Como estava sem identificação, o homem foi conduzido para a sede da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) onde foi apresentado e devidamente identificado. O homem responde a quatro procedimentos por roubo. Destes, dois mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça requerendo sua prisão. Ele é foragido do sistema prisional do Estado.

Perícia

Após comparecimento de equipes da DHPP e da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) ao local, os corpos das vítimas foram levados para identificação na Comel (Coordenadoria de Medicina Legal), na Pefoce. Uma das vítimas foi identificada e tem passagem pela DCA (Delegacia da Criança e do Adolescente) por crime análogo a roubo. O outro corpo aguarda identificação.

O crime vai ser investigado pela equipe da 8ª delegacia da DHPP, assim como a identificação de outros suspeitos de terem participado da ação criminosa.

