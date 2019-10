Uma das maiores importadoras de acessórios para decoração do Brasil lança mais de 400 itens no conceito ‘Urban Jungle’

O reencontro com a natureza se consolidou com uma das principais tendências observadas no design de interiores, nos últimos anos. Seja nos ambientes residenciais ou corporativos, o verde está cada vez mais presente nos projetos, no mundo todo. A proposta é um contraponto ao concreto e ao ritmo acelerado das grandes metrópoles, exacerbado pela imersão em um mundo cada vez mais tecnológico. A partir daí, surgiu o ‘Urban Jungle’, que numa tradução literal significa “Floresta Urbana”.

Difundido principalmente entre os jovens, muitos deles montando a sua primeira residência, a proposta do ‘Urban Jungle’ é criar ambientes mais acolhedores, com mais vida e menos impessoais. Além das plantas, a concepção dos espaços é enriquecida com a inclusão de acessórios que remetam à natureza, sejam nas cores, estampas, texturas ou materiais naturais.

Linha Garden da GS Internacional

Uma das maiores importadores de acessórios de decoração do país, a GS Internacional alinhou–se à tendência e incluiu mais de 400 itens em seu portfólio de produtos, com o lançamento da Linha Garden. Baseada numa ampla pesquisa nos mercados da Europa e Estados Unidos, a empresa trouxe opções tanto para os jardins de grande porte até soluções inteligentes para quem dispõe apenas de um cantinho e deseja preenchê–lo com o verde. “O sonho de ter um jardim em casa tornou–se possível também para quem mora em espaços pequenos (minimalistas), apartamentos e nas grandes cidades. Trouxemos uma linha que vai atender essas pessoas com a vontade de estar em contato constante com o verde, não importando o tamanho de seu lar,” declara Paulo Soares, diretor da GS Internacional.

A Coleção Garden da GS Internacional conta com opções de Vasos de pequeno e grande porte, para áreas internas e externas, Cachepôs, Suportes para Plantas (aéreos e de piso) e muitas opções de adornos e acessórios que vão agregar ainda mais valor aos projetos de decoração dos espaços, como os Seat Garden (banquetas para jardim) e Lanternas. Para quem, além de espaço, não dispõe de tempo para o cuidado com as plantas, o destaque é o Vaso Autoirrigável. Uma espécie de raiz artificial leva a água necessária para a planta que, dessa forma, não precisa ser regada com frequência. O reservatório de água é hermeticamente vedado, o que evita água parada e exposta, numa solução ambientalmente correta.

Para integrar o jardim aos muitos estilos de decoração, a GS Internacional apresenta também uma gama ampla de Vasos e Cachepôs em cerâmica, pintados à mão. Os motivos vão desde os tradicionais até os mais descolados, com grafismos e abuso de cores, passando pelas texturas. Para as áreas externas, destaque para as opções em fibra grafite, um material mais leve e resistente.

A GS Internacional atende à lojistas, paisagistas e arquitetos em todo o Brasil.