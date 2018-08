Uma decisão do Tribunal de Contas da União preocupa a equipe econômica do governo federal e pode criar brechas para “furar” o teto de gastos

Uma decisão do TCU (Tribunal de Contas da União) preocupa a equipe econômica e pode criar brechas para “furar” o teto de gastos, regra pela qual as despesas públicas só podem crescer com base na inflação do ano anterior. Os ministros da Corte decidiram excluir do teto as despesas dos órgãos públicos com a realização de concursos, desde que sejam financiadas integralmente pelas taxas de inscrição cobradas. O problema, segundo a área econômica, é que essa decisão pode abrir precedente, gerar uma interpretação ampliada e tirar uma série de despesas vinculadas a receitas da regra do teto.

“Levando esse raciocínio ao extremo, se todas as despesas primárias, sujeitas ao teto de gastos, financiadas integralmente por fontes de recursos vinculadas, fossem excepcionadas desse limite, restariam apenas cerca de 28% do teto de gastos atual, dado o grande volume de vinculações que há no Orçamento brasileiro”, sustentam, em recurso, os ministérios da Fazenda e do Planejamento.

O processo no TCU começou após uma consulta feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre o custeio para a realização de concurso público. O TCU entendeu que essas despesas devem ser computadas para o teto de gastos apenas na parcela que exceder a arrecadação com as respectivas taxas de inscrição. Os ministérios recorreram ao próprio TCU, que manteve a interpretação nesta semana.

No recurso, as pastas sustentam que o teto é para a totalidade da despesa primária, independentemente da fonte de receita. Segundo os ministérios, abrir exceção pode levar a propostas análogas, excluindo do teto despesas financiadas com fontes vinculadas. Citam como exemplo a despesa com benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

Em 2018, cerca de 66% dos gastos do RGPS são financiados por fontes vinculadas à Seguridade Social, o que equivale a R$ 592,4 bilhões. Como o teto do governo federal para 2018 é de R$ 1,347 trilhão, a retirada desse montante representaria uma redução de 44% do valor do teto. Para as pastas, não apenas a PGR, que fez a consulta, mas os demais órgãos desejarão utilizar a lógica de que as despesas financiadas por receitas próprias não estejam no limite do teto.

“Se vale a regra para a receita de taxas de inscrição, porque não valeria para outras receitas que têm natureza similar?”, questionam. “A interpretação proposta (pelo TCU) encerra significativo risco de promover atos de contabilidade criativa, voltados a contornar a limitação dos gastos, tornando inócuo um importante instrumento de controle fiscal, e fazendo o país retornar ao quadro de desordem fiscal vivido no passado recente”, acrescentam.

Para o governo, a interpretação adotada pelo TCU no caso da taxa de inscrição de concursos “deixa de ser uma comezinha questão de gestão orçamentária e de pessoal, e passa a ter impacto sistêmico sobre a economia brasileira”.

O relator do processo, ministro Vital do Rêgo, considerou que os argumentos “são improcedentes”. Segundo ele, a interpretação nesse caso não se aplica a outras situações que seriam aparentemente similares.

