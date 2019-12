CAD1 Uma denúncia levou à descoberta de túnel escavado por detentos em presídio no interior gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Estrutura já contava com aproximadamente 1 metro de profundidade. (Foto: Divulgação/Susepe)

Após o recebimento de denúncia, uma vistoria interna no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, na região Norte do Rio Grande do Sul, levou à descoberta de um túnel em processo inicial de escavação. Segundo a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), a estrutura havia sido aberta a partir de uma das celas – a de número 8 – e daria acesso ao pátio externo da instituição.

O túnel já tinha aproximadamente 1 metro de profundidade, com 60 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. De acordo com a administração da cadeia, os 17 detentos que ocupavam o espaço foram revistados e redistribuídos para outras instalações do centro de detenção. Eles estavam no pátio durante a vistoria, realizada à tarde, durante o horário do banho-de-sol.

A operação contou com o apoio de agentes da 4ª Delegacia Penitenciária Regional e do Presídio Regional de Passo Fundo. Por medida de precaução, todas as demais celas foram alvo de varredura pela equipe, sem que se encontrasse o mesmo problema. “A descoberta evitou a fuga de detentos”, ressaltou a Susepe em seu site oficial, garantindo que tomará as sanções previstas para esse tipo de caso.

Um relatório atualizado em novembro pela Superintendência indica que a instituição prisional, inaugurada no dia 26 de agosto de 2000, abriga mais de 300 apenados. Esse contingente é superior a quatro vezes a capacidade máxima projetada para o local, que é de 70 pessoas (sem contar os funcionários).

Celulares

Já na região Centro-Serra do Estado, uma revista de rotina realizada pela equipe de plantão do Presídio Estadual de Sobradinho resultou na apreensão de pelo menos cinco telefones celulares, todos com com chip e bateria, além de três carregadores. O incidente foi relatado na manhã de sexta-feira.

