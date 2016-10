Uma em cada sete crianças no mundo respira ar altamente poluído, revela o Unicef

Uma em cada sete crianças no mundo vive em áreas com níveis altos de poluição ambiental, a maioria no Sul da Ásia, e seus corpos em desenvolvimento são os mais vulneráveis aos danos causados por esse problema, revelou o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nesta segunda-feira (31).

O Unicef pediu a quase 200 governos, que irão se reunir no Marrocos entre 7 e 18 de novembro, para discussões sobre o aquecimento global, que limitem o uso de combustíveis fósseis para que se obtenha uma saúde melhor e uma desaceleração na mudança climática.

Das 300 milhões de crianças que moram em áreas onde a poluição ambiental é mais alta, 220 milhões vivem no Sul asiático. O diretor-executivo do Unicef, Anthony Lake, disse que a poluição atmosférica é “um dos fatores que mais contribuem para as mortes de cerca de 600 mil crianças de menos de 5 anos de idade todo ano” provocando doenças como a pneumonia.

“Os poluentes não prejudicam só os pulmões em desenvolvimento das crianças – eles podem inclusive cruzar a barreira hematoencefálica e danificar permanentemente seus cérebros em desenvolvimento – e, assim, seus futuros”, afirmou em comunicado. (AG)

