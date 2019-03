Empresa aérea da Indonésia cancela pedido de compra de 49 aviões da Boeing após acidentes

A empresa aérea indonésia Garuda anunciou nesta sexta-feira o cancelamento do pedido de 49 unidades do Boeing 737 MAX 8, após dois acidentes com este modelo em apenas cinco meses. Este parece ser o primeiro cancelamento de um contrato firmado pelo construtor americano de aviões. Mais de 50 países já suspenderam os voos com a aeronave, incluindo o Brasil.

Segundo a empresa, os passageiros perderam a confiança no avião após os acidentes. “Enviamos uma carta à Boeing solicitando a anulação do pedido. O motivo é que os passageiros da Garuda perderam a confiança e já não querem voar no Max”, disse Ikhsan Rosan, porta-voz da companhia nacional indonésia, que aguarda a resposta do grupo americano.

A Garuda já possui um avião modelo 737 MAX 8, o primeiro de um pedido de 50 aviões, totalizando US$ 4,9 bilhões. A companhia indonésia também negocia com a Boeing a devolução do único exemplar que recebeu, pelo qual já pagou US$ 26 milhões, e analisa a troca por outro modelo. Outras companhias aéreas já reavaliam encomendas do avião feitas à fabricante americana e admitem até comprar modelos da rival europeia Airbus, colocando em risco US$ 600 bilhões em pedidos na carteira da Boeing. A ideia, no entanto, não é substituir o fornecedor.

“A princípio não queremos substituir a Boeing, mas talvez façamos a opção por outro modelo da companhia”, disse ao jornal Detik o diretor da Garuda Indonésia, Gusti Ngurah Askhara Danadiputra.

A companhia indonésia Lion Air anunciou este mês que adiou o recebimento de quatro novos Boeing 737 MAX 8, após a queda do mesmo modelo da Ethiopian Airlines minutos após decolar de Adis Abeba em direção a Nairóbi, matando as 157 pessoas a bordo. Em outubro, outro 737 MAX, da Lion Air, caiu na Indonésia com 189 pessoas a bordo, e não houve sobreviventes.

Sinal de alerta luminoso

Os Boeing 737 MAX serão equipados com um sinal de alerta luminoso que avisará sobre qualquer problema de funcionamento do sistema estabilizador MCAS — em xeque após os recentes acidentes aéreos da Lion Air e da Ethiopian Airlines —, informou uma fonte ouvida pela agência France Presse. Investigações preliminares conduzidas pelos Estados Unidos mostram que os aviões dos acidentes na Etiópia e na Indonésia podem ter caído devido a problemas no sistema de sustentação das aeronaves.

Este sinal luminoso, que até agora era opcional, se tornará peça obrigatória da aeronave, e trata-se de uma das modificações que a Boeing vai apresentar às autoridades americanas nos próximos dias, informou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

Segundo ela, nem o avião 737 MAX 8 da Lion Air que explodiu em outubro no mar de Java, nem o da Ethiopian Airlines, que se acidentou no dia 10 deste mês, estavam equipados com este sinal luminoso.

