Uma empresa aérea de baixo custo deverá operar voos para três destinos no Brasil

A empresa aérea de baixo custo norueguesa Norwegian Air deverá operar voos diretos da Europa para o Brasil em três destinos: São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Nesta quinta-feira (23), representantes do Ministério do Turismo se reuniram em Estocolmo, na Suécia, com a diretora de Comunicação e Relações Públicas da empresa, Charlotte Jacobsson, para discutir a atuação do grupo no País.

A companhia já havia informado que estudava eleger como destinos Rio de Janeiro e São Paulo. No encontro com representantes do governo brasileiro, a capital cearense também foi mencionada. Segundo o assessor de Gestão Estratégica da Embratur Rafael Felismino, que também participou da reunião, uma visita técnica à cidade com integrantes da empresa norueguesa será organizada dentro de um mês.

A Norwegian teve a atuação no País autorizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no início do mês. Ela foi a primeira companhia internacional de baixo custo a obter uma permissão para operar voos regulares para o Brasil. A empresa é a terceira maior nesta modalidade na Europa, atrás de EasyJet e RyanAir.

Acordos

O Brasil começou a contabilizar os primeiros avanços nas tratativas que visam abrir os mercados aéreos e contribuir para uma maior liberdade de operação das empresas dos países signatários dos acordos.

Em rodada de negociações empreendida em Londres, Haia e Luxemburgo por uma delegação da Anac em junho, o acordo com o Reino Unido, por exemplo, com confirmação dos termos prevista para setembro, passa a prever capacidade ilimitada até a 5ª liberdade do ar (direitos de tráfego permitidos às empresas áreas), sem limitação de frequências e com livre determinação de capacidade, limitados, por enquanto, a 9 pontos além daquele continente, à escolha do Brasil, podendo essa limitação ser ainda eliminada.

Com a Holanda, a negociação de um novo Acordo sobre Serviços Aéreos e a celebração de um Memorando de Entendimento levou à eliminação da restrição de quantidade de serviços mistos que podem ser realizados pelas empresas aéreas do Brasil e dos Países Baixos até a 5ª liberdade e sem limitação de pontos, com quadro de rotas totalmente aberto. Em relação a Luxemburgo, a delegação brasileira também obteve sucesso ao negociar novo acordo e memorando que excluem a restrição da quantidade de serviços que poderão ser realizados pelas empresas dos dois países, estendendo as operações às empresas autorizadas a operar até a 5ª liberdade do ar e sem limitação de pontos. O quadro de rotas também ficará totalmente aberto.

Compartilhamento

Em todas as negociações, permaneceram em vigor o regime de liberdade tarifária e as condições para compartilhamento de código (code sharing) bilateral e com empresas de terceiros países nos termos dos acordos já assinados no passado. A partir de agora, as negociações seguirão os trâmites internos dos países envolvidos, para a assinatura formal dos acordos.

Além desses três acordos de serviços aéreos, o Brasil já tem agendada reunião com delegação da Finlândia para setembro e tem a intenção de negociar também com vários países durante evento de negociações programado para Nairobi, no Quênia, em dezembro. Entre esses países estão Áustria, Dinamarca, Grécia, Noruega, Polônia, Suécia e Colômbia. Atualmente, são 57 os entendimentos negociados pelo País com características de céus abertos, dos quais 26 se concretizaram em acordos formais já assinados e que se encontram em etapas diversas de tramitação para ratificação.

