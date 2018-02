Uma empresa russa quer levar turistas ao espaço cobrando 100 milhões de dólares por viagem

A Energia, empresa russa fabricante de mísseis e naves espaciais, está querendo levar turistas à ISS (Estação Espacial Internacional) cobrando US$ 100 milhões pela viagem. Caso o programa seja mesmo lançado, essa será a primeira vez na história em que turistas poderão pagar para conhecer o espaço.

“Análises de mercado confirmaram que pessoas muito ricas querem pagar por isso”, declarou Vladimir Solntsev, chefe da Energia, não descartando a possibilidade de cobrar um pouco a menos para os primeiros interessados, que poderão fazer um passeio pelo espaço com tudo sendo filmado para preservar essa lembrança.

A Energia foi uma das responsáveis pelo envio do primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961, e, atualmente, está desenvolvendo um módulo chamado NEM-2, que servirá como meio de transporte para os turistas em direção à ISS. Esse módulo fará uma viagem por ano, acomodando até seis pessoas de uma só vez, contando com cabines confortáveis, banheiros e acesso à internet. Cada viagem terá duração de 10 dias.

Se tudo der certo, o programa de turismo espacial será aberto em 2019, e Solntsev disse, ainda, que a norte-americana Boeing estaria interessada em fazer parte do projeto. Mas a empresa russa não é a única interessada em lucrar com o turismo espacial: empresas privadas como a Virgin Galactic já anunciaram ideias do tipo, cujos projetos estão em desenvolvimento. Contudo, pode ser que os russos sejam os pioneiros em mais esta façanha.

Nasa

Em 31 de janeiro de 1958, a Nasa (agência espacial norte-americana) se preparava para lançar o primeiro satélite norte-americano ao espaço. O Explorer 1 representou um marco histórico para a humanidade, marcando o início da corrida espacial entre os Estados Unidos e a então União Soviética, que, no ano anterior, lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite construído pelo homem a ser enviado à órbita terrestre.

O pequeno satélite tinha apenas 2 metros de comprimento e pesava 14 quilos, saindo do Cabo Canaveral contando com o foguete Juno I de quatro estágios, além de um foguete Jupiter-C modificado com um estágio adicional para conseguir levar o satélite à órbita. Seu sucesso, contudo, não impediu falhas dramáticas após seu lançamento, incluindo a explosão do Vanguard TV3 depois de alguns segundos de voo. O Explorer 1 voltou à Terra em março de 1970, depois de dar mais de 58 mil voltas ao redor do planeta Terra.

Para conseguir o feito histórico, a Nasa precisou inovar muito e rapidamente para não deixar os soviéticos vencerem a competição. Entre as inovações, está o desenvolvimento de um combustível poderoso o suficiente para fazer o lançamento acontecer. E o Explorer 1 foi a primeira missão da agência que serviu para transportar carga científica, contendo um contador geiger para detectar raios cósmicos, além de dois detectores de micrometeoritos e cinco sensores de temperatura. Estava dada a largada da exploração espacial.

Com esses sensores a bordo, o Explorer 1 conseguiu detectar os cintos de radiação de Van Allen, que cercam o planeta, sendo esta a primeira descoberta científica feita no espaço.

Uma curiosidade que vale a pena ser citada: na época em que o Explorer 1 foi lançado, a agência espacial dos Estados Unidos ainda não se chamava Nasa, que somente ganhou esse nome em 1958, com o programa espacial do país mais avançado e vendo a Lua como próximo destino, o que aconteceu com as missões Apollo na década seguinte.

E, se 60 anos depois, a Nasa já conseguiu estudar de pertinho praticamente todo o Sistema Solar, levando o homem à Lua e com planos de levar a humanidade à Marte em um futuro próximo, tudo isso não seria possível se não fossem os esforços para lançar o Explorer 1, ainda que a motivação da época tenha sido muito mais política do que propriamente científica.

