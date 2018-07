Uma enquete de jornal argentino sugere que os argentinos torçam para o Brasil

A Argentina caiu ainda nas oitavas de final do Mundial da Rússia para a França após sofrer para conseguir passar pela primeira fase. Por isso, o Olé!, principal jornal esportiva do país, quer saber para quem os hermanos estão torcendo agora.

Apesar de toda a rivalidade, o Brasil lidera a enquete na versão online da publicação. A equipe de Tite aparece com 50% dos 145159 votos contabilizados até o momento da divulgação desta nota.

A Colômbia aparece em segundo lugar com 11% da preferência argentina, seguida pela Bélgica que tem 10% e a França 4%.

Será que os hermanos estão realmente torcendo por Neymar e cia ou o site teve uma invasão de brasileiros? Parece que a segunda opção é a mais provável, já que uma corrente no WhatsApp está convocando a torcida verde e amarela a entrar no site e deixar o seu voto.

25 anos sem títulos

Em 1993, a Argentina jogou por Goycochea, Ruggeri (Caceres), Basualdo, Altamirano e Borelli; Redondo, Simeone, Gorosito (Leo Rodrigues) e Zapata; Batistuta e Acosta. Técnico: Alfio Basile. Com dois gols de “Batigol”, os argentinos derrotaram o México por 2 a 1 e conquistaram a Copa América daquele ano, sediada no Equador. Foi a última vez que a Argentina conquistou um título na história. Com a eliminação na Copa de 2018, os Hermanos completam 25 anos sem dar uma volta olímpica, ou seja, praticamente “Bodas de Prata”.