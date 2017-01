Uma equação para atender a todos

Michel Temer quer unir o útil e o agradável numa negociação que já tomou horas da agenda do presidente da República. Na costura para uma pequena reforma ministerial a ser implementada em fevereiro, está prestes a contentar os tucanos e o pessoal do centrão – especialmente o grupo da bala – num mesmo pacote. Em nome de um acordo para garantir a reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), entregará a Secretaria de Governo ao PSDB. O resultado final dessa conversa dependerá dos acontecimentos e do humor do Congresso com o fim do recesso.

Plateia

A recomposição ministerial tem um efeito extra. Mostra um “governo preocupado” com a qualidade dos seus serviços. E dará gás às reformas que vão mexer com o Parlamento e com a opinião pública.

Insistência

O presidente Michel Temer deixou em banho-maria a proposta de criação do Ministério da Segurança. A Bancada da Bala vai insistir na ideia.

Depois do recesso

O ministério não está previsto no Plano Nacional de Segurança. A proposta vem por um projeto de lei de autoria do deputado Fausto Pinato (PP-SP).

Setor aquecido

O calor fez esquentar as vendas de ventiladores. Na Shoptime, o crescimento foi de 421% entre 1 e 4 de janeiro, No Submarino, as vendas subiram 414% no mesmo período. É uma situação completamente diferente que a registrada em janeiro e fevereiro do ano passado. O verão mais ameno em 2016 frustrou as projeções e os negócios caíram 30%.

Descanso

A bancada da Rede de quatro deputados ainda não definiu em qual candidatura irá votar. Alessandro Molon (RJ) avisa que até o fim do recesso terá um posicionamento.

Cada um por si

No Senado, a Rede deve caminhar sozinho com a candidatura de Randolfe Rodrigues (AP) à sucessão de Renan Calheiros (PMDB-AL). O PT pode ir de Lindberg Farias (RJ) ou Humberto Costa (PE).

Nem tanto

Franco favorito para vencer as eleições no Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Promete fazer diferente de Calheiros.

Data marcada

A eleição para a Mesa Diretora do Senado será realizada no dia 1 de fevereiro, depois das quatro da tarde. Um dia antes da eleição na Câmara.

Mudar tudo

Da série eles já sabiam. Dez dias antes da barbárie no presídio de Manaus, a diretora do escritório Brasil da Human Rights Watch, Maria Laura Canineu, pediu reforma estrutural do sistema penitenciário.

Futuro sombrio

O Ipea identificou uma ligeira melhora na produção de bens de capital em novembro passado e que pode ser um indicador positivo para este ano. A construção civil faz parte deste componente. É o setor que mais emprega mão de obra. Mas para a Fundação Getulio Vargas, os indicadores de mercado refletem mais uma vez a piora na percepção da situação econômica do País.

Falta de trabalho

O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, em comentário sobre as pesquisas, diz que é cada vez mais difícil conseguir emprego. Ele se baseia na informação de que o “ímpeto de contratações” nos próximos três meses será muito pequeno, principalmente na indústria. Pelo menos é o que indica sondagem feita no setor.

Férias da rede

Presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá (RR), resolveu dar um tempo no microblog Twitter. Está ausente há 15 dias.

Ponto Final

Do deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA): “Depois de ter sido saqueada nos governos do PT, a Petrobras está em plena recuperação”.

