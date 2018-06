Uma equipe do canal GloboNews foi alvo de pedradas durante uma transmissão ao vivo

Uma equipe de reportagem do canal de TV GloboNews foi alvo de pedradas na manhã dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro. Segundo a emissora, ligada à Rede Globo, o incidente ocorreu quando o repórter Edivaldo Dondossola fazia uma entrada ao vivo por volta das 7h em frente à favela da Rocinha, na Zona Sul da capital fluminense.

Ele mencionava detalhes sobre duas operações policiais que ocorriam desde o início da manhã na área e também em Jacarepaguá, Zona Oeste. Nesse momento, uma van ainda não identificada passou pela equipe e os ocupantes do veículo lançaram as pedras.

O repórter foi atingido na perna e cinegrafista Henrique Lima sofreu ferimentos na mão, sem gravidade. No vídeo, que passou ao vivo no canal a cabo durante o telejornal que vai ao ar no início da manhã, é possível ver quando a câmera balança e perde o foco.

“Perdão, jogaram uma pedra aqui na nossa equipe”, relatou Dondossola com a apresentadora Cecília Flesch, a quem se reportava no momento do ataque. Em seguida, ele se manifestou em sua conta no Twitter: “Felizmente, nada grave. Mas não deixa de ser lamentável ver do que as pessoas são capazes”.

De acordo com funcionários da GloboNews, a ação foi rápida e os profissionais não sabem dizer o motivo da agressão e nem quem eram os agressores. “Não podemos admitir ataques a jornalistas dessa forma! Uma pedrada!”, indignou-se a âncora Cecilia Flesch.

Em nota emitida por sua assessoria de comunicacão, a Rede Globo repudiou o episódio de violência. “Eventos como esse atrapalham o trabalho dos repórteres, que estão cumprindo a importante missão de informar”, protestou a empresa.

A emissora disse, ainda, que entende o direito de cidadãos de se manifestarem, desde que dentro da lei: “A Rede Globo busca cobrir os fatos com isenção e profissionalismo e, apesar da agressão, continuará cobrindo os eventos na cidade”.

Profissão de risco

Segundo a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), mais de 100 profissionais da imprensa foram vítimas de violência no país no ano passado. Com base em dados do relatório anual sobre Violações à Liberdade de Expressão, a entidade menciona 82 casos de violência não-letal, além de um assassinato.

Ainda de acordo com a estatística, o número de casos de violência não-letal contra profissionais de imprensa caiu 52% na comparação na comparação com 2016, o que não torna a questão menos preocupante para quem trabalha no setor.

Na avaliação da entidade, a queda no número está relacionada à diminuição dos protestos no País. “Não há dúvida nenhuma que no ano de 2017 nós tivemos um número muito menor de manifestações populares, manifestações de rua, do que em relação a 2016”, detalhou em janeiro.

“O fato de não haver essas manifestações, portanto, de não termos jornalistas expostos na sua atividade, gerou esta diminuição, que, para nós, aparentemente é tão alvissareira. Mas, se considerarmos a inexistência desses fatos, não podemos ficar tão animados assim”, acrescentou.

Deixe seu comentário: