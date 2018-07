Uma estudante brasileira de medicina foi morta na Nicarágua

A estudante brasileira Raynéia Gabrielle Lima, de 30 anos, foi morta na segunda-feira (23) no sul da capital da Nicarágua, onde cursava medicina. Segundo Ernesto Medina, reitor da Universidade Americana em Manágua (UAM), Raynéia morreu após ser atingida por tiros disparados por “um grupo de paramilitares”. A morte foi confirmada pelo Itamaraty nesta terça-feira (24).

Em declarações ao canal 12 da televisão local, o reitor afirmou que a estudante do sexto ano morreu com “um tiro no peito que afetou o coração, o diafragma e parte do fígado”.

O assassinato de Raynéia ocorre durante uma crise sociopolítica no país, com manifestações contra o presidente Daniel Ortega – que está no poder desde 2007 em meio a acusações de abuso e corrupção. De acordo com a Associação Nicaraguense de Direitos Humanos, mais de 350 pessoas já morreram, entre elas, muitos estudantes.

O secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, classificou a morte como uma “situação trágica “. Em nota, o Itamaraty afirmou que busca esclarecimentos junto o governo nicaraguense.

“Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança”, diz a nota do ministério.

A ligação entre os apoiadores de Ortega e a violência pelo país foi apontada por Ernesto Medina, reitor da UAM. “As forças paramilitares sentem que têm carta branca, ninguém vai dizer nada a eles, ninguém vai fazer nada, eles andam sequestrando e fazendo batidas”, afirmou o reitor, de acordo com a agência EFE.

Estudante relatou perigo

Mãe de Raynéia, a aposentada Maria Costa afirma ter falado pela última vez com a filha na manhã da segunda (23). “Ela me disse que estava indo para o plantão e me dizia sempre que lá estava muito perigoso, que ninguém estava saindo na rua. Hoje de manhã, o ex-sogro me ligou dizendo o que tinha acontecido”, contou.

No país desde 2013, a pernambucana se preparava para voltar ao Brasil em 2019, segundo a mãe. “Ela tinha acabado a faculdade e estava fazendo residência. Estava indo para o plantão quando falou comigo, era uma moça estudiosa e esforçada”, lamentou a mãe.

“Tiraram da rua o carro em que ela estava quando foi baleada. Eu quero que quem matou a minha filha seja punido. Seja o presidente, seja quem for”, disse Maria Costa.

O pai de Raynéia, o motorista Ridevando Pereira, não mantinha tanto contato com a filha, mas sabia e aguardava a possível vinda da estudante para o Brasil em 2019. “Ela estava lá somente para estudar. Era uma menina muito estudiosa e estava terminando os estudos para voltar.”

Local do assassinato

De acordo com Ernesto Medina, o reitor universidade onde a brasileira estudava, a morte da Raynéia ocorreu em uma região ao sul de Manágua. Em sua entrevista para a televisão local, ele disse que os paramilitares responsáveis pelo assassinato estavam na casa de Francisco López, tesoureiro da FSLN (Frente Sandinista de Libertação Nacional), o partido do governo.

“É preciso dizer isso, paramilitares que estavam na casa de Chico (Francisco) López foram os que dispararam”, afirmou.

De acordo com a agência EFE, até pouco tempo atrás Chico Lopez era gerente de duas grandes empresas estatais relacionadas com o petróleo e o setor construção. Ele foi afetado pelo Global Magnitsky Act, dos Estados Unidos, que o acusou de graves violações aos direitos humanos.

Universidade se pronuncia

Em nota, a UAM (Universidade Americana) disse que a morte de Raynéia “deixa [a instituição] cheia de dor porque é consequência das difíceis circunstâncias vividas pela Nicarágua”. As bandeiras da UAM foram hasteadas a meio mastro como sinal “de luto e de dor”, afirma o texto.

“A UAM condena esses atos de violência que hoje enlutam uma família e toda nossa comunidade, e pedimos às instâncias responsáveis que esse fato seja esclarecido e que não fique impune.”

A instituição disse, ainda, que foi uma “honra” ter Raynéia como aluna, e que “nunca a esquecerão”. “Por meio de sua profissão médica, ela sempre demonstrou entrega a seus semelhantes e um alto compromisso humanitário.”

