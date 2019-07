Uma estudante gaúcha conquistou medalha de bronze na maior feira de ciências da China

Única representante brasileira na competição internacional de ciências Castic (China Adolescents Science & Technology Innovation Contest), a estudante gaúcha Natália Hedlund Jardim, 18 anos, conquistou o terceiro lugar na categoria de projetos internacionais do evento, considerado a maior feira de ciências do país asiático. Ela é aluna do curso técnico em eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, localizada em Novo Hamburgo.

O seu projeto que a fez merecer a medalha de bronze levou em conta uma questão de grande relevância: o fato de que a maioria dos tratamentos convencionais de quimioterapia acabam prejudicando tanto as células cancerígenas quanto as células saudáveis. Pensando em reduzir esse problema, Giovana desenvolveu um estudo sobre o detergente Acabi (derivado do breu branco, resina extraída do pinheiro), comprovando assim que é possível minimizar os danos às células sadias. A orientação do trabalho foi da professora Carla Kereski Ruschel.

A participação da jovem na competição foi viabilizada pelo prêmio de tecnologia Killing, recebido na Mostratec (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia) do ano passado. O projeto apresentado em Hong Kong foi o “Monitor de Reposição Hídrica Corporal”. Trata-se de uma ideia motivada pela dificuldade de identificar o momento correto de se fazer a hidratação e a quantidade ideal de líquido que deve ser ingerido durante a realização de atividades ou exercícios físicos.

Na ocasião, Natália havia apresentado um dispositivo portátil que monitora a temperatura do usuário através de um sensor posicionado na região cutânea e, com base na variação da temperatura durante a atividade física, alerta o momento de fazer a reposição hídrica. Os valores de temperatura coletados pelo sensor são enviados a um programa que analisa e calcula dados para determinar o momento da hidratação, alertando o usuário com um aviso sonoro. A quantidade de líquido que deve ser ingerida é exibida em um display.

Durante a feira, ela também já havia recebido um prêmio especial oferecido pela Innopa (Indonesian Invention and Innovation Promotion Association), uma organização de Jacarta, na Indonésia.

Tradição

Ao todo, participantes de aproximadamente 60 países compareceram à Castic, em Macau. E os estudantes da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha já são “cascudos” no evento científico: eles conquistaram medalhas em seis edições anteriores: bronze em 2014, 2015 e 2018, prata em 2013 e 2017 e ouro em 2016.

