Uma Ferrari com 30 mil reais em dívidas de IPVA e 4 mil reais em multas foi apreendida durante uma blitz em Porto Alegre

Uma Ferrari avaliada em mais de R$ 900 mil foi apreendida, na madrugada desta quinta-feira (15), durante uma blitz da Operação Balada Segura na avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul de Porto Alegre.

O veículo, modelo 2012, tem R$ 30 mil em dívidas de IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e cerca de R$ 4,5 mil em multas vencidas, de acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Um homem e uma mulher estavam no automóvel, que somente será liberado depois que o proprietário quitar as dívidas.

Multas

No fim do mês passado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu dois veículos com cerca de R$ 80 mil em multas cada. Primeiro, os agentes recolheram um Fiat Uno que possui débitos de R$ 77.766,57 em multas vencidas na BR-285, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O último licenciamento do carro era do ano de 2016.

Depois, a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma motocicleta com débitos de R$ 85.089,63. A Yamaha YBR também foi apreendida na BR-285, em Passo Fundo. No total, o veículo possuía 151 multas pendentes por diversas infrações de trânsito, como avançar a faixa de segurança, passar o semáforo no sinal vermelho, dirigir sem CNH e excesso de velocidade.