Uma foto que mostra um gato de “mãos dadas” com seus donos momentos antes de morrer comove os internautas

Uma foto que mostra um gato de “mãos dadas” com seus donos momentos antes de sua eutanásia comoveu os internautas. Postada no Reddit pelo usuário “abernha3”, a imagem foi registrada na última viagem do trio até o veterinário, onde a injeção fatal seria aplicada em Little Andrew, como o gato é chamado.

“Ele segurou nossas mãos em sua última visita ao veterinário. Ele é muito mais forte que eu e a mãe dele”, escreveu. O gesto do gato encantou os internautas. “Sinto muito por sua perda, cara. Entendo sua dor”, comentou um usuário. “Parece que ele teve uma ótima família”, confortou outro.

