Uma foto que registrou o olhar de Melania Trump para o jovem primeiro-ministro do Canadá viralizou nas redes sociais

Houve muita tensão no encontro do G7 em Biarritz, na França, durante o fim de semana. Além do problema amazônico, o evento foi palco de discussões sobre a questão nuclear do Irã e a readmissão da Rússia no encontro de países mais ricos do mundo.

Uma foto, no entanto, está divertindo a internet e passa longe de todos esses tópicos.

Os personagens da imagem são: Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, e Donald Trump, marido de Melania e presidente norte-americano.

O ângulo registrado pelo fotógrafo Carlos Barria, da Reuters, passa impressão de que vai rolar um selinho entre o mandatário canadense e a esposa de Trump.

A foto inspirou a imaginação dos internautas, que fizeram diversas legendas para a cena. A hashtag #MelaniaLovesTrudeau ganhou o mundo.

Confira algumas postagens: “Encontre alguém que olha pra você do jeito que a Melania olha para Trudeau”, “#MelaniaamaTrudeau”, “O mundo seria um lugar mais feliz se nós pudéssemos encontrar alguém que nos olha como a Melania olha para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau”, “Oh Melania, eu te entendo. Todos ós te ouvimos em alto e bom som.”

Os internautas também relembraram uma visita de Trudeau à Casa Branca em 2017, em que uma foto da filha de Melania, Ivanka Trump, encarando o primeiro-ministro também viralizou.

“Mas talvez ela tenha que lutar com a filha”.

Na época, a imagem tomou conta da Internet graças à um tweet do jornalista Philip Lewis, que brincou com o subtexto que a foto poderia ter, especialmente tendo sido tirada um dia antes do dia de São Valentim, data em que se comemora o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

“Encontre alguém que te olhe do jeito que Ivanka Trump olha para Justin Trudeau”.

Outros, implicaram com a cara que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu nas fotos.

“#MelaniaLovesTrudeau é trop-trend agora em Washington, DC. Quer dizer, eu nunca vi Trump olhar para um líder mundial assim, exceto todas as vezes que Donald encontra Putin.”

Amazônia

Autoridades de diferentes partes do mundo utilizaram as redes sociais para criticar os incêndios na Amazônia e também alertar para os riscos das queimadas. Pela internet, eles falaram sobre o tema após o assunto ter ganhado ainda mais repercussão com a publicação no Twitter do presidente da França, Emmanuel Macron.

Na postagem, além de convocar a cúpula do G7, ele postou uma imagem da floresta em chamas. Primeiro-ministro do Canadá — país que também integra o G7 — Justin Trudeau endossou o discurso de Macron.

“Não poderia concordar mais. Trabalhamos muito para proteger o meio ambiente no G7 do ano passado, em Charlevoix, e precisamos continuar”, diz um trecho da postagem, em que ele utilizou a hashtag #ActforTheAmazon (Aja pela Amazônia, em tradução livre) . “Nossas crianças e netos contam com a gente”, conclui Trudeau.

