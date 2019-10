Uma Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa buscará melhorias para a Estrada Caminho do Meio, que liga Porto Alegre, Viamão e Alvorada

A fim de discutir alternativas de projetos e financiamentos para garantir a melhoria e qualidade de vida das populações afetadas e demais usuários e usuárias da Estrada Caminho do Meio, na Zona Norte de Porto Alegre, a deputada estadual Sofia Cavedon (PT) lançou nessa segunda-feira uma Frente Parlamentar pela duplicação da via. O trecho é de grande importância ao ligar a capital gaúcha, Viamão e Alvorada.

O lançamento da iniciativa foi marcado por um ato na Escola Estadual Almirante Bacelar, na avenida Protásio Alves nº 13.097. Do encontro, ao menos três encaminhamentos foram deliberados: promover reuniões com a Metroplan, governo do Estado e as Câmaras de Vereadores dos três municípios.

A iniciativa, que conta com o apoio de Elvino Bohn Gass (PT), tem como foco melhorias na trafegabilidade da Região Metropolitana. Sofia e seu correligionário ressaltam que a duplicação desse complexo viário já chegou a ter recursos aprovados por dois PACs (Programas de Aceleração do Crescimento) do governo Federal em 2012 e 2014, durante o primeiro governo da então presidente Dilma Rousseff.

“O conjunto viário denominado Av Protásio Alves-Estrada Caminho do Meio, com cerca de 20 quilômetros, atualmente sofre com os constantes engarrafamentos, em meio a um fluxo superior a 7 mil carros por dia, além da falta de sinalização viária, desníveis na pista, falta de iluminação e a desqualificação do sistema de transporte público”, salienta a deputada. “São obstáculos a serem transpostos diariamente pela população ao longo desse sistema viário vital para a Região Metropolitana.”

Bohn Gass, por sua vez, chamou a atenção para o fato de que aliviar esse gargalo no trânsito ajudaria a aliviar o movimento nas avenidas Bento Gonçalves (Zona Leste) e Assis Brasil (Zona Norte), por meio de um caminho sustentável entre Porto Alegre, Alvorada, Viamão e até mesmo ao Litoral. “Estamos há vários anos lutando em Brasília para colocar recursos para a Estrada Caminho do Meio na Lei de Diretrizes Orçamentárias e vamos continuar atuando por recursos para esse projeto e a Frente Parlamentar da Assembleia vem reforçar essa luta”, sublinhou.

O diretor da Escola, professor Ernesto Alba, manifestou a grande dificuldade de deslocamento dos professores, que levam de uma hora a duas horas do Centro de Porto Alegre até a escola, localizada na divisa da capital com Viamão. “Foi essa dificuldade que me trouxe para a Almirante Bacelar, pois trabalhava em uma escola mais central e ficava inviável o meu deslocamento tendo em vista que resido em Viamão, e isso já faz 10 anos e nada mudou. Com a Frente Parlamentar agora se somando aos esforços da comunidade nesse projeto, esperamos que soluções sejam apresentadas”.

Participaram do ato de lançamento os vereadores de Viamão, Armando Azambuja, Adão Pretto e Guto Lopes; de Alvorada, Cristiano Shumacher, Tiano Caduri (suplente); os ex-prefeitos de Alvorada, Professor Serginho e Stela Farias, e de Viamão Eliseu Fagundes Chaves (Ridi); vereador Airto Ferronato, de Porto Alegre, e representantes das comunidades, cooperativas e entidades da sociedade civil.

(Marcello Campos)