Uma fuga de bandidos provocou tiroteio em uma área militar na Urca e fechou o bondinho do Pão de Açúcar

Os bairros da Urca e do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, tiveram trocas de tiros na tarde desta sexta-feira (8). Na Urca, o tiroteio interrompeu por cerca de duas horas o funcionamento do bondinho do Pão de Açúcar. O aeroporto Santos Dumont, na região central da cidade, ficou fechado por 15 minutos, entre 15h15 e 15h30, por causa dos tiroteios.

A região da Urca, onde aconteceu a troca de tiros, é rota de parte das aeronaves que chegam ou decolam pelo Santos Dumont. A Infraero informou que o fechamento do aeroporto por 15 minutos não atrapalhou a operação do Santos Dumont.

Na troca de tiros, um policial do Batalhão de Choque, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi ferido nas pernas por estilhaços de uma granada. Uma operação foi montada pela PM com o apoio da Polícia Civil. Seis fuzis foram apreendidos e um criminoso foi preso.

Moradores relataram ter visto policiais e suspeitos armados em confronto na Praia Vermelha. Ainda segundo testemunhas, os criminosos teriam fugido pela mata que liga a Urca ao Morro da Babilônia, no Leme. Vídeos que circulam em redes sociais mostram um homem chegando na região da Urca pelo morro que liga o bairro ao Leme e intensos tiroteios na região.

Confronto teve início com operação policial

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 8h, o BPChoque (Batalhão de Choque) iniciou uma operação com base em dados de inteligência, pela mata em direção às comunidades da Babilônia e do Chapéu-Mangueira, zona Sul da cidade.

Por volta das 13h, os policiais se depararam com um grupo de homens armados na mata. Um policial do BPChoque foi ferido nas pernas por estilhaços de granada. Os PMs foram encurralados e um helicóptero da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais), da Polícia Civil, foi deslocado para o local para auxiliar os policiais.

O policial ferido, que não teve o nome divulgado até o momento, foi socorrido por uma embarcação Polícia Militar na Urca e encaminhado ao Hospital Central da corporação. As informações iniciais são de que os ferimentos sofridos pelo PM são sem gravidade.

Na operação, a PM apreendeu seis fuzis na mata. Os policiais ainda prenderam um dos criminosos que estava em fuga pela mata.

O Exército acionou o Primeiro Batalhão de Guardas para proteger a Vila Militar residencial que existe no Morro da Babilônia e também para proteger os quartéis do Leme e da Praia Vermelha, na Urca. O bairro possui uma série de unidades militares como o Círculo Militar da Praia Vermelha e a Escola Superior de Guerra.

De acordo com o porta-voz do CML (Comando Militar do Leste), Carlos Frederico Cinelli informou que a situação no momento está controlada e que a Polícia Militar é quem está responsável pelo combate a a bandidos que fugiram para a Urca.

Moradores da Babilônia sofrem há quatro dias com confrontos. A comunidade estava sob domínio da facção TCP, que também controla a favela vizinha, o Morro Chapéu-Mangueira. Na madrugada de segunda-feira (4), a favela foi invadida por bandidos do Comando Vermelho.

Vinte pessoas ficaram presas no bondinho durante o tiroteio

O Bondinho do Pão de Açúcar, teleférico que liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro do Pão de Açúcar, teve seu funcionamento interrompido por volta das 15h por conta do tiroteio.

Um guia turístico que ficou com os clientes no alto do Pão de Açúcar até o tiroteio parar disse que o caso é “péssimo para a imagem do Rio”.

Estudantes mexicanas, pela primeira vez no Rio, disseram que ficaram assustadas mas que foram bem atendidas e só desceram quando estavam em segurança.

Ao ouvirem o som dos disparos, funcionários do bondinho deixaram o local em busca de proteção. “A gente tem visto que tem tiroteio no Rio. Nesta área, que é militar, nós ficamos preocupados”, contou um do funcionário do bondinho.

