Uma funcionária pública foi impedida de embarcar em um avião após a polícia descobrir que as passagens haviam sido compradas com um cartão de crédito clonado

Uma funcionária pública de 49 anos foi impedida de embarcar em um voo de São José do Rio Preto com destino a Campinas, em São Paulo, depois que a polícia descobriu que as passagens foram compradas com um cartão de crédito clonado. O destino final da mulher seria Lisboa, em Portugal.

O serviço de inteligência da Polícia Civil constatou que as passagens tinham sido compradas com um cartão de crédito clonado de um aposentado de Guararapes, em São Paulo.

Com os dados da passagem em mãos, a polícia foi até o aeroporto e encontrou a passageira. A mulher foi levada para a delegacia e prestou depoimento.

Segundo a polícia, a funcionária pública disse que comprou as passagens de um pastor e chegou a mostrar as conversas de WhatsApp que teve com o suspeito para negociar a compra. Depois de ser ouvida, a passageira foi liberada.

A funcionária pública disse que já chegou a comprar outras passagens com o mesmo homem. A Polícia Civil acredita que ele utiliza cartões clonados para comprar passagens aéreas e depois revendê-las.

A Polícia Civil continua investigando o caso. As passagens e o celular da funcionária pública foram apreendidos para a investigação.

Outro caso

Um estelionatário suspeito de clonar cartões de crédito foi preso no fim do mês de junho, em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais). Ele foi detido durante uma operação policial realizada por militares da Rotam (Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas).

O golpista começou a ser investigado depois que roubou os dados da mulher de um militar e passou a realizar uma série de compras em seu nome.

Equipes de intelegência da Polícia Militar conseguiram localizar o endereço do suspeito de 45 anos em Sete Lagoas. Com ele, a polícia apreendeu documentos de vítimas, duas armas de fogo, um notebook e material utilizado nos golpes.

Ainda de acordo com militares, mais de 500 dados de vítimas foram encontrados de forma digitalizadas em pendrives, além de folhas de cheques e diplomas de cursos superiores.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto e confessou o crime.

