Uma galeria de Porto Alegre inaugura neste sábado uma exposição com mais de 100 trabalhos do artista plástico Danúbio Gonçalves

Considerado um dos mais importantes nomes da arte contemporânea no Rio Grande do Sul, o pintor, desenhista e gravador Danúbio Gonçalves (1925-2019) tem mais de 100 obras em destaque na exposição “Danúbio, Arte e Amigos Artistas”, na Galeria Duque (Duque de Caxias nº 649), no Centro Histórico de Porto Alegre. O coquetel de abertura está marcado para as 15h deste sábado.

Com curadoria de Daisy Viola (que também atua como instrutora do Atelier Livre da prefeitura da Capital, a mostra em cartaz até o dia 24, com entrada franca. Os itens são pertencentes à coleção da família do artista e do próprio acervo da galeria Duque, que funciona de segunda a sexta-feira (10h30min às 19h) e também aos sábados (até as 17h).

Trajetória

Danúbio Vilamil Gonçalves nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul, no dia 30 de janeiro de 1925, faleceu em Porto Alegre em 21 de abril de 2019, aos 94 anos. Quando tinha dez anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu durante 14 anos. Pintor, desenhista, gravador e escritor, frequentou o ateliê de Candido Portinari (1903-1962) com Iberê Camargo (1914-1994).

Em 1945, frequentou o ateliê do paisagista e pintor Roberto Burle Marx e do escultor August Zamoyski. Em 1946, estudou gravura e desenho na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, com Carlos Oswald (1882-1971), Axl Leskoschek (1889-1975) e Tomás Santa Rosa Júnior. Viajou para Paris e frequentou a Académie Julian em 1949-1951.

De volta ao Brasil, fundou o Clube de Gravura de Bagé, no Rio Grande do Sul, com Glauco Rodrigues (1929-2004), Glênio Bianchetti (1928-2014) e Carlos Scliar (1920-2001). Com esses artistas, mais Vasco Prado, integrou o Clube de Gravura de Porto Alegre entre 1951 e 1955. Desde 1963, orientou os alunos do curso de litogravura do Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, instituição que dirigiu até 1978.

No período entre 1969 e 1971, lecionou gravura no Instituto de Artes da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Entre 1970 e 1978, fez várias palestras e deu cursos de xilogravura, litografia, desenho e pintura no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Publicou os livros “Do Conteúdo à Pós-Vanguarda”, editado pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre em 1995, e “Processos Básicos da Pintura”, pela editora AGE em 1996. Em 2000, foi realizada uma exposição retrospectiva de sua produção no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs) e foi publicado o livro “Danúbio Gonçalves: Caminhos e Vivências”, pela editora Fumproarte, com textos de Paulo Gomes e Stori.

Dedicou-se também ao mosaico, realizando obras em painéis na Igreja de São Roque (Bento Gonçalves), no Santuário do Sagrado Coração de Jesus (São Leopoldo) e na Igreja São Sebastião (Porto Alegre). Sua obra também está presente em inúmeras coleções particulares e acervos como os do Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), Pinacoteca Pública Aplub (Porto Alegre), Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro), Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e Museu de Arte Moderna de São Paulo.

(Marcello Campos)

