Uma ginecologista foi agredida por uma mulher grávida dentro de uma unidade de saúde

Uma médica ginecologista foi agredida por uma grávida e o companheiro dela na manhã desta terça-feira (20) na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Renascer, em São José do Rio Preto (SP). O caso foi registrado na delegacia.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a médica foi agredida com um tapa no rosto. O marido da paciente ainda teria chutado a porta do consultório, que estava fechada e ambos invadiram a sala, quando a paciente bateu na médica.

A médica estava na sala atendendo outra paciente e a Secretaria de Saúde não divulgou o motivo da agressão. Em nota, a Secretaria de Saúde afirma que “repudia qualquer tipo de agressão a seus servidores. Os danos serão ajuizados para o devido ressarcimento.”

