Uma história da escravidão no Brasil, domingo (03), 16h30, no Auditório Barbosa Lessa no CCCEV

Palestra do escritor e jornalista paranaense Laurentino Gomes, com mediação do jornalista e crítico literário Carlos André Moreira. Em pauta, o livro Escravidão Vol. 1 (Editora Globo). Do primeiro leilão de cativos africanos em Portugal à morte de Zumbi dos Palmares: a saga que transformou o Brasil no maior território escravista das Américas, destino de quase cinco milhões de africanos escravizados ao longo de 350 anos.

Após o encontro, Laurentino Gomes autografa seu livro, às 17h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.