Uma hora de uso de narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros, alertou um pneumologista

O médico lembrou que o narguilé é vendido como um aparelho que permite o consumo de um fumo saudável, por conta do seu aroma e gosto do tabaco que utiliza, mas que isso não é realidade. Esse tabaco é produzido com a fermentação do melaço, glicerina e essências de frutas, o que lhe garante um gosto adocicado e um aroma suave.

“É um atrativo para o jovem, que é o grande consumidor do narguilé. Temos que o narguilé vem de uma referência cultural do povo sírio-libanês, do turco. Respeitamos a cultura, a tradição, mas temos de alertar a população que o narguilé tem um malefício muito grande e muitas vezes mascarado por isso. Pela questão do aroma, dos sabores, isso atrai o jovem. É vendido como um fumo saudável e na verdade não é.”

O médico destaca que a fumaça produzida pelo narguilé tem uma série de sustâncias tóxicas. “Tem praticamente os mesmos riscos do cigarro, mas o cigarro tem uma concentração de nicotina, que é a substância que vicia, de aproximadamente 2%, enquanto que no narguilé temos 4%. Falando em intoxicação, vamos falar do monóxido de carbono, uma das 4 mil substâncias que estão presentes no narguilé. [….] Pode causar envenenamento, intoxicação, porque ele ocupa o lugar do oxigênio que é o nosso gás vital. Ele vai causar sofrimento as células, que se prejudicam. Pode causar falta de ar, tosse, dor de cabeça, um mal-estar muito intenso e até desmaio. Ele vicia como o próprio cigarro e pode ser a porta de entrada para outros tipos de drogas”, ressaltou.

Ainda citando os malefícios do narguilé, o pneumologista alertou que assim como qualquer tipo de fumo, o consumo escurece os dentes e altera a gengiva, podendo ser causa de uma periodontite e nos casos mais graves até de câncer na boca. Como o bocal do aparelho pelo qual é tragada a fumaça é compartilhado entre vários usuários, pode ser ainda instrumento de contaminação de doenças transmissíveis como: hepatite, herpes, tuberculose e gripe, entre outras.

Por conta dos problemas que pode ocasionar aos seus consumidores e aos chamados fumantes passivos – pessoas que não utilizam o aparelho mas estão próximas daquelas que são usuárias, o pneumologista defendeu o projeto de lei aprovada na última terça-feira (11) na Câmara de Vereadores de Campo Grande (MS), que proíbe o uso do narguilé em espaços abertos.