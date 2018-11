Uma ilha sumiu no Japão e ninguém percebeu

Uma ilha que pertence ao Japão desapareceu sem que ninguém percebesse. O desaparecimento foi confirmado na sexta-feira (2) pela guarda costeira do país. Uma investigação foi aberta para determinar se o pequeno pedaço de terra foi consumido pelo mar.

Descoberta em 1987 pela guarda costeira, a ilha foi chamada de Esambe Hanakita Kojima. Sua área total nunca foi medida, no entanto, sua maior elevação era de 1,4 metro acima do nível do mar. O pedaço de terra era visível do extremo norte da ilha de Hokkaido, no norte do país.

“Não é impossível que uma pequena ilha simplesmente seja desgastada por elementos”, afirmou uma porta-voz da guarda costeira. “O desaparecimento da ilha pode afetar um pouco as águas territoriais do Japão”, acrescentou.

O Japão investe muitos recursos para proteger suas ilhas exteriores, principalmente o atol Okinotorishima no Pacífico, devido a interesses em suas zonas econômicas exclusivas (ZEEs). O país está envolvido em disputas com os vizinhos, China e Coreia do Sul, sobre a soberania de várias ilhas na região.

Propenso a terremotos e condições meteorológicas severas, o Japão não somente perde territórios devido a desastres naturais, como também ganha. Em 2015, uma faixa de terra de 300 metros emergiu do mar e se ligou à costa de Hokkaido.

Inicialmente, o fenômeno gerou temores sobre atividades sísmicas misteriosas, mas geólogos disseram que a faixa de terra, provavelmente, foi resultado de deslizamento que empurrou para cima a superfície submersa.

Em 2013, uma ilha vulcânica surgiu a cerca de mil quilômetros do sul de Tóquio, engolindo uma ilha que havia na região e aumentando seu território.

Japão autoriza trabalhadores estrangeiros

O governo japonês validou nesta sexta-feira (2) um projeto de lei que autoriza a entrada de um número maior de trabalhadores estrangeiros no país, uma decisão controversa que pretende combater parcialmente a escassez de mão de obra.

O programa inédito permitiria a entrada de trabalhadores menos qualificados em setores como alimentação, construção e atendimento de pessoas, que sofrem com a falta de funcionários. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, espera que o novo dispositivo entre em vigor em 2019.

O governo prevê a criação de um novo tipo de visto que permitirá o acesso ao país dos imigrantes com menos qualificações que as exigidas habitualmente. O documento autorizaria o trabalho durante cinco anos.

A ideia é criar duas subcategorias e as pessoas que cumprirem as condições mais exigentes (em termos de competência profissional e conhecimento do idioma japonês) poderão solicitar a reunificação familiar e obter um visto permanente.

A política imigratória do país “não muda”, insistiu Abe, que deseja tranquilizar a população, que teme uma entrada em massa de estrangeiros em um país bastante fechado. O Japão só aceitará trabalhadores que tenham “competências particulares e possam trabalhar imediatamente para responder à importante falta de mão de obra e unicamente nos setores que realmente necessitam”, afirmou Abe.

O setor empresarial pede há muito tempo uma abertura maior aos estrangeiros, mas o Executivo avança com cuidado, para não irritar os nacionalistas, que representam uma importante base de apoio popular ao PLD (Partido Liberal Democrata), que governa o país.

