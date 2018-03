Uma jornalista dá dicas de viagens em um blog e encoraja as mulheres a se aventurarem sozinhas

O medo de viajar sem companhia foi deixado de lado pela jornalista Karilayn Areias, que também resolveu incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo através do seu blog, o “Kari Desbrava”. Para ela, a decisão surgiu de maneira natural. “Sempre fui de passear sozinha pelo Rio até que um dia resolvi viajar. Não tinha companhia por diversos motivos, como falta de dinheiro, de tempo, ou não queríamos o mesmo destino. Aí pensei: ‘Se tenho dinheiro para ir e quero conhecer tal destino, não vou porque ninguém pode ir comigo? Claro que não”, conta. As informações são do jornal O Dia.

Entre as viagens solo está uma aventura por Belém e Ilha de Marajó, no Pará. “Essa viagem foi desafiadora em muitos sentidos. O maior deles foi a falta de informação sobre o destino. Isso com o fato de estar sozinha tornava a viagem mais complicada. Mas me enchi de coragem e fui. E foi uma experiência transformadora”, garante.

Empoderamento

Por perceber que muitas meninas tinham receio de se aventurar sozinhas, a produtora de conteúdo começou a dar dicas sobre como enfrentar o medo através de textos e vídeos como o “Três dicas para perder o medo de sair sozinha”, com mais de 11 mil visualizações no Youtube.

“Recebo diversos relatos de mulheres que têm vontade de viajar, mas não vão por algum motivo. A ideia dos conteúdos é incentivá-las cada vez mais a fazerem o que têm vontade”, comenta. “Geralmente, as meninas não viajam sozinhas, pois ainda associam viajar sozinha com solidão. Sem falar aquelas que mencionam o que os outros vão pensar. Mas o que elas descobrem quando viajam solo é justamente o contrário. Ganham em autoconhecimento e voltam mais empoderadas, querendo a próxima viagem sem companhia”, diz.

Relacionamentos

A jornalista também defende que relacionamentos não devem atrapalhar as viagens. Namorando há cinco anos, Karilayn comenta que as viagens dentro da relação não são um problema. “Viajar sozinha é sinal de confiança no parceiro, além de voltarmos cheias de novidades para compartilhar. A gente cresce como indivíduo e consequentemente isso ajuda na relação”, diz.

Dicas

– Sempre procure o máximo de informação sobre o destino da viagem.Isso te faz poupar tempo, já que você já chega no local sabendo como funcionam as coisas.

– Elabore um roteiro e compartilhe ele com, pelo menos, duas pessoas de confiança e que, pelo menos uma, seja sagaz com tecnologia. Nesse roteiro sempre deixe o endereço e telefone da onde vai se hospedar, além do que pretende fazer.

– Evite ruas desertas e lugares escuros.

– Compartilhe com um amigo a sua localização quando pegar algum aplicativo de transporte.

– Evite bebidas alcoólicas.

– Use cadeados de mala ou lacres. Assim, se evitam furtos e surpresas desagradáveis.

– Viaje leve! Selecione qual bagagem levar, avalie quantos dias vai ficar, e faça uma lista do que você tem que levar. E não leve mais do que tem na lista!

