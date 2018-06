Uma jovem de 19 anos foi morta pelo seu companheiro com um tiro de pistola na Zona Norte de Porto Alegre

Uma jovem de 19 anos foi morta com um tiro pelo seu companheiro, na tarde de quinta-feira (31), dentro da residência em que o casal morava, no bairro Farrapos, na Zona Norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Débora Forcolén.

O homem, de 37 anos, alegou que o disparo foi acidental. Ele disse que estava manuseando uma pistola calibre .40 perto da vítima e que não sabia que a arma tinha uma munição. A Brigada Militar foi acionada e quando chegou ao local constatou que a mulher já estava morta.

O autor do disparo foi preso em flagrante. Amigos e familiares Débora lamentaram a morte e contestaram a versão do companheiro dela em postagens no Facebook.

Interior do Estado

No final da tarde de quarta-feira (30), a Polícia Civil prendeu temporariamente um homem de 70 anos suspeito de matar a sua mulher em Sarandi, na Região Noroeste do Estado.

As investigações apontam que, no dia 23 de maio, ele matou a sua companheira de 67 anos e ateou fogo na residência do casal com o corpo da vítima em seu interior. O criminoso estava foragido em Panambi.

