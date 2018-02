Uma jovem morreu ao levar um choque usando uma escova elétrica de cabelo que ganhou de brinde

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um choque quando usava uma escova elétrica de secar cabelo em casa, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), na terça-feira (20). Ela havia acabado de ganhar o objeto de brinde de uma empresa. Camila foi socorrida pelo marido e levada ao hospital, mas não resistiu. As informações são dos portais de notícias G1 e UOL.

A vítima era casada há três anos e deixou um filho de um ano e meio. Segundo a cunhada de Camila, Vânia Ramos, a jovem havia acabado de sair do banho e estava descalça no momento em que foi testar a escova elétrica.

“Ela foi testar, ligou normal na tomada, não estourou nem aconteceu nada. Ela tava na cozinha, o chão tava úmido e ela descalça, com o cabelo molhado, porque essa escova se usa com o cabelo molhado mesmo. Aí quando ela botou no cabelo, levou o choque”, contou a cunhada.

Brinde

A escova foi um brinde recebido por Camila após ela revender alguns produtos de maquiagem de uma empresa. O objeto foi dado a ela uma hora antes do ocorrido. A cunhada afirma que o brinde foi entregue por um homem, o mesmo que forneceu a Camila os materiais para a venda. No entanto, a família não conhece a pessoa.

“Ela tinha vendido batons pra depois receber um brinde. O brinde seria uma maleta de maquiagem, mas o homem que veio deixar deu a escova elétrica. Uma depois que tinha recebido, ela foi testar”, diz Vânia.

Piso úmido

O marido de Camila colocava cerâmica no piso da cozinha no momento do choque. Segundo Vânia, irmã do rapaz, foi ele quem puxou o cabo da tomada antes de socorrer a mulher. “Quando ele viu, ela tava se tremendo e a escova colada no rosto. Ele segurou ela. Ela ficou enrolando a língua, ele tentou desenrolar com o dedo. Ela tentou falar, mas não conseguiu, e foi apagando, ficando roxa”, conta.

Reanimação

Após pedir ajuda na rua, um motorista que passava levou os dois ao hospital. A jovem chegou a passar pela sala de reanimação, mas não resistiu, segundo a cunhada.

Velório e enterro da vítima ocorreram na tarde de quarta-feira (21). De acordo com Vânia, marido e familiares de Camila estão “abalados”.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado na delegacia do município. A escova elétrica e os materiais que estavam com Camila foram entregues à polícia.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentam a morte da jovem. “Mentira. Por que tinha que ser tu? Jamais te esquecerei #lutoeterno”, publicou uma familiar.

