Uma manobra brusca arremessou os comissários de bordo dentro de uma aeronave e deixou feridos em voo

Dois comissários ficaram feridos após uma “manobra brusca” de um avião da Companhia Gol Linhas Aéreas, na madrugada de segunda-feira (9), segundo o médico Thiago Gomes, um dos passageiros da aeronave. Por meio de nota, a Gol informou que houve uma “turbulência, que pode ocorrer em qualquer trecho aéreo”.

De acordo com Gomes, o piloto afirmou que a manobra foi feita “por causa de outro avião que estava em altitude muito próxima”. A Gol nega tal afirmação, e confirma apenas que dois comissários ficaram feridos com a turbulência. Segundo a companhia, “devido à turbulência, o voo G3 9126, que partiu de Confins [Belo Horizonte] com destino à Fortaleza, precisou retornar à cidade de origem nesta madrugada”. A empresa ressaltou que prestou toda assistência necessária aos clientes.

De acordo com o passageiro, os comissários se machucaram pois “voaram dentro do avião”, sendo arremessados de um lugar para outro. “A gente teve a impressão foi de que, na verdade, esse movimento foi um desvio pra não ter colisão de uma aeronave com outra”, comenta Gomes.

O movimento, segundo ele, foi uma “guinada brusca para a direita”. Conforme relato do passageiro, a situação ocorreu quando o avião estava em procedimento de subida.

“Ficou oscilando bastante e houve pânico. Foi uma turbulência bem fora do convencional”, diz Gomes.

Com equipe ferida e sem condições para prosseguir o voo, a aeronave, que saía de Belo Horizonte com destino a Fortaleza, retornou ao local de origem. Os passageiros foram hospedados em um hotel até a saída do voo seguinte, que chegou à capital cearense às 11h56min.

“Tudo acontece muito rápido, na hora só dá pra pensar na família e esperar que aconteça o melhor. Mas realmente a situação foi bem tensa, bem angustiante”, conta Thiago Gomes.

África do Sul

Ao menos 20 pessoas ficaram feridas após a queda de um avião perto de Pretoria, na África do Sul, nesta terça-feira (10). Segundo o serviço médico de emergência ER 24, que atua no socorro das vítimas, um dos feridos estava em estado crítico. No Twitter, o serviço de emergência postou fotos do local onde o avião caiu e do resgate dos passageiros.

De acordo com o serviço de emergência, várias equipes foram enviadas ao local do acidente para oferecer atendimento médico aos feridos. Depois as vítimas foram encaminhados a um hospital da região. Helicópteros realizaram os deslocamentos dos feridos com gravidade.

Tecnologia

Uma tecnologia que está em teste nos Estados Unidos promete tornar as viagens de avião mais seguras, rápidas e baratas. Trata-se de uma rede de comunicação via satélite que aproveita os sinais ADS-B emitidos por aviões comerciais para oferecer a tripulações e órgãos de controle de tráfego aéreo informações mais atualizadas e precisas sobre meteorologia e localização.

A iniciativa é da Aireon, formada pela americana Iridium, especializada em satélites de telecom, e por companhias ligadas ao serviço de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos. Juntas, elas desenvolveram uma solução capaz de captar e redistribuir os sinais ADS-B dos aviões, originalmente enviados para estações receptoras em terra, para que eles possam ser explorados de maneira mais complexa e eficaz por controladores e outras aeronaves.

