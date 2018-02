Uma mensagem no Facebook levou um homem a ser condenado por encorajar o terrorismo em Londres

Uma mensagem no Facebook foi o ponto de partida que levou Mohammed Kamal Hussain a ser sentenciado sete anos de prisão. Ele foi condenado nesta segunda-feira pela Corte de Kingston Crown, em Londres, na Inglaterra, por encorajar o terrorismo e apoiar uma organização terrorista, agindo como recrutador do EI (Estado Islâmico).

A investigação teve início quando um homem contatou as autoridades após receber uma mensagem na que o conclamava a se juntar ao EI. A polícia descobriu que Hussain, de 28 anos, era o autor dos textos, tendo postado diversos tipos de conteúdo elogiando o grupo terrorista não só através do Facebook, mas também pelos aplicativos WhatsApp e Telegram. O caso foi enviado à divisão antiterrorista da polícia metropolitana de Londres, especialista em remover mensagens do gênero e identificar seus apoiadores. Hussain foi preso em junho de 2017.

Segundo a imprensa britânica, Hussain havia criado um perfil no Facebook onde encorajava internautas a se unirem ao Estado Islâmico. Em seu computador também foram encontradas receitas para a fabricação de bombas.

Nascido em Bangladesh, Hussain teve o seu pedido de renovação de visto de permanência no Reino Unido recusado em 2014, mas continuou no país ilegalmente, vivendo no leste de Londres.

De acordo com Dean Hay, comandante da Polícia Metropolitana de Londres, o caso só teve esse fim por conta da iniciativa de um cidadão em denunciar o que lhe parecia suspeito.

“Essa investigação começou com um sujeito consciente acreditando em seus instintos e denunciando algo suspeito. Ele poderia ter ignorado a mensagem de Hussain, mas tirou uma foto dela e contatou as autoridades britânicas imediatamente”, afirmou.

A polícia da Inglaterra disponibiliza uma plataforma online para denúncias de atividades suspeitas ligadas ao terrorismo, em que cidadãos podem se informar a respeito dos conteúdos considerados de risco e indicar atividades terroristas anonimamente.

