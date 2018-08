Uma ministra da Áustria foi criticada por receber o presidente russo Vladimir Putin em seu casamento

O presidente russo Vladimir Putin participou no último sábado (18) do casamento da ministra austríaca de Relações Exteriores, Karin Kneissl, que foi criticada pela oposição em seu país. A Áustria media o conflito na Ucrânia, em que a Rússia apoia grupos separatistas que lutam contra o governo. As informações são do portal de notícias G1.

Karin Kneissl, de 53 anos, é independente, mas foi nomeada pelo Partido da Liberdade da Áustria, de extrema direita e que faz parte da coalizão que governa a Áustria.

Tanto Kneissl como Putin classificaram a presença do russo no casamento como uma “visita privada”.

Coral de cantores russos

Putin levou um coral de cantores russos ao casamento, realizado na pequena cidade de Gamlitz, na fronteira com a Eslovênia, e dançou com a noiva. Ele presenteou Kneissl e o marido, o empresário Wolfgang Meilinger, com uma máquina de prensagem a frio, um tradicional samovar russo e um quadro, segundo o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov.

Depois, Putin foi a Berlim para se reunir com a chanceler alemã Angela Merkel.

Críticas

O legislador austríaco Joerg Leichtfried, do opositor Partido Socialdemocrata, criticou a decisão de Kneissel de convidar Putin para seu casamento, dizendo que o convite colocava em dúvida o papel da Áustria como mediador do conflito na Ucrânia.

Leichtfried também disse que, como a Áustria ocupa a presidência rotativa da União Europeia, a presença de Putin a coloca em um lugar especialmente delicado.

O político austríaco e membro do Parlamento Europeu, Michel Reimon, disse em uma entrevista ao jornal “Der Standard” que Kneissel deveria renunciar para evitar estragar a reputação da Áustria.

O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Pavlo Klimkin, disse em post no Twitter: “Normalmente não comentou sobre a alta sociedade, mas se a ministra de Relações Exteriores da Áustria é forçada a se justificar e garantir que o curso de sua política externa não mudará em vista dessa visita ‘privada’, então as coisas assumiram uma nova forma interessante que traz um triste sorriso ao meu rosto”.

Gustav Gressel, ex-membro do ministério da Defesa da Áustria, disse ao canal americano NBC que Kneissel foi usada por Putin como uma “idiota útil” para provar que ele não está isolado e tem aliados na Europa. Essa seria uma mensagem importante para a sua audiência nacional e internacional em meio a tensões com o Ocidente.

