Modelo brasileira está desaparecida nos Estados Unidos há quase uma semana

A modelo brasileira Eloisa Pinto Fontes, 25 anos, está desaparecida desde a manhã da última terça-feira em Nova York (Estados Unidos). Ela estava na cidade norte-americana para realizar alguns trabalhos e foi vista pela última vez ao sair da agência Marilyn, na Union Square.

Eloisa teria dito a um colega de trabalho que iria ao consulado brasileiro, que está localizado próximo à Grand Central Station, para tirar um novo passaporte, pois havia perdido a sua bolsa com todos os documentos. Ainda de acordo com o rapaz, “ela estava bastante agitada e parecia mentalmente confusa”.

“Eloisa é uma modelo responsável que, infelizmente, pode estar passando por problemas pessoais. Eu realmente espero que a gente consiga encontrá-la”, afirmou o conhecido, que há 20 anos trabalha em Nova York.

Polícia

Como desde então a modelo não foi mais foi vista, a polícia local foi procurada na tarde de sexta-feira mas explicou que, por se tratar de uma pessoa maior de idade, a legislação dos Estados Unidos determina que é preciso esperar mais alguns dias para iniciar uma investigação.

A presidente da agência Marilyn, Maria Cognata, por sua vez, declarou à imprensa que não pode dar informações à imprensa sobre o paradeiro de Eloisa. “Eu a represento mas não tenho autorização para falar nada sobre a vida íntima de meus agenciados”, argumentou.

Como estava sem documentos, a família teme que Eloisa tenha sofrido algum acidente, acabando por ser internada sem identificação em instituição de saúde de Nova York ou outra cidade da região. Agentes do Consulado do Brasil em Manhattan garantem que já estão acompanhando o caso e prestando apoio à família da modelo.

Perfil

Nascida em uma pequena cidade no interior de Alagoas, Eloisa já foi casada e tem uma filha com o modelo russo Andre Birleanu, 41 anos, que também trabalha como produtor-executivo. Os dois se conheceram em São Paulo em 2012 e se casaram dois anos depois. Ele tem uma filha mais velha de um relacionamento anterior, com outra modelo brasileira.

Birleanu alcançou certa notoriedade internacional ao participar do programa competitivo em estilo reality-show “America’s Most Smartest Model”, exibido pelo canal norte-americano VH1 (exibido também no Brasil). Em 2015, Eloisa, a sua filha (Azzura) e Andre participaram da campanha de inverno da grife Dolce & Gabbana. A modelo brasileira também já foi clicada para capas de revistas conceituadas mundialmente, tais como “Elle”, “Grazia” e “Glamour”.

(Marcello Campos)