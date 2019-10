Uma moradora do Vale do Sinos teve a filha de 1 ano e meio levada durante roubo de carro

Por volta do meio-dia desse domingo, uma moradora de São Leopoldo (Vale do Sinos) viu se tornarem realidade dois dos maiores temores de quem dirige veículo no Brasil: sofrer assalto a mão armada e ter uma criança levada junto com o carro. O ataque ocorreu na esquina das ruas João Neves da Fontoura e Bento Gonçalves, na área central da cidade.

De acordo com informações da BM (Brigada Militar), a mulher – esposa de um soldado do Corpo de Bombeiros – foi atacada por um homem quando desembarcava de um Fiat Uno branco, com a filha de 1 ano e 6 meses na cadeirinha do banco de trás. Acionada, a corporação localizou dentro do automóvel, cerca de duas horas depois, em frente a um quartel do 25º Batalhão de Polícia Militar, a quase 2 quilômetros do local do roubo.

Exceto pelo abalo psicológico, a condutora não se feriu e a criança também não apresentava ferimentos aparentes – ela dormia tranquilamente. O caso motivou o registro de um boletim de ocorrência em uma Delegacia da Polícia Civil da cidade, que investigará o incidente mediante depoimentos e imagens de câmaras de monitoramento instaladas na área. Até o final desse domingo, nenhum suspeito havia sido identificado.

Prisão

Também no Vale do Sinos, a 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo capturou em flagrante um casal por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Canudos em Novo Hamburgo, com apoio da Delegacia de Polícia de Campo Bom.

As investigações apontaram que um bar vinha sendo utilizado para realizar tele-entrega de entorpecentes. De acordo com o delegado Alexandre Ferreira Quintão, foram encontrados no estabelecimento porções de maconha e cocaína, já fracionadas para a venda.

“Na residência do casal, localizada em uma casa do outro lado da rua, foram encontrados duas balanças de precisão, um tijolo de maconha pesando 600 gramas, outro com 55 gramas de cocaína, além de um rolo de papel-filme e outro de papel-alumínio, utilizado para embalar o produto, destacou o titular da unidade. Também foi apreendida uma motocicleta Honda Titan usada para as entregas de drogas, além de diversos telefones celulares.

(Marcello Campos)