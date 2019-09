Uma mulher foi presa no Centro Histórico de Porto Alegre por furto de energia

Uma mulher foi detida pelo crime de furto de energia elétrica na área de concessão da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), durante operação integrada no Centro Histórico de Porto Alegre. Ela foi conduzida à 2ª DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento).

A ação teve objetivo de fiscalizar alvarás de funcionamento, normas de segurança e verificar denúncias de tráfico e prostituição em pontos comerciais localizados na área central da capital gaúcha.

Participaram da força-tarefa agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), grupo operacional da Guarda Municipal, além do 9º Batalhão da BM (Brigada Militar), Corpo de Bombeiros e fiscais da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Foram vistoriados dois estabelecimentos.

De acordo com os agentes, o primeiro local, situado na rua Pinto Bandeira e onde foi efetuada a prisão da mulher, recebeu notificação da prefeitura e dos Bombeiros por não possuir alvará de acordo com as normas legais. Já o segundo estabelecimento, na rua Senhor dos Passos, foi autuado por causa de inadequação no alvará de funcionamento e necessidade de ajustes na área de acesso interno, além de problemas elétricos.

Nos dois locais da operação, a Brigada Militar, por sua vez, registrou termo circunstanciado por posse de entorpecentes e identificou cerca de 60 pessoas que encontravam-se nos estabelecimentos. De acordo com o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, as ações integradas têm o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que não atuam de acordo com as normas legais.

“O município, dentro da sua competência legal, atua em operações integradas fiscalizando estes locais, visando a combater a exploração de prostituição, tráfico de drogas, e até mesmo captura de foragidos, por isso a segurança pública realiza a fiscalização e prevenção nesses locais”, frisou.

Pelotas

Nessa quinta-feira, a 3ª Delegacia de Polícia de Pelotas prendeu em flagrante uma mulher pelo crime de receptação. Com ela havia um telefone celular que havia sido furtado de uma transportadora no dia 12 de julho.

O crime vinha sendo investigado no âmbito da operação “Fim da Linha”, destinada a coibir o comércio de produtos de origem criminosa. Até o momento, foram recuperados sete dos 14 celulares do mesmo modelo levados da empresa na ocasião. Conforme o Delegado Gustavo Pereira, a presa sabia da origem ilícita do aparelho.

“Ela alegou que um homem ofereceu diversos aparelhos ainda na caixa para um grupo de amigos dela por R$ 100, valor bem abaixo do mercado, o que demonstra o entendimento sobre a procedência. E esse é o objetivo principal da operação policial: demonstrar as pessoas que a compra de produtos de origem criminosa tem reflexos penais”, frisou.

Litoral Norte

Em Tramandaí (Litoral Norte do Estado), foi presa temporariamente uma mulher suspeita de participar da morte de um secretário municipal da cidade de Itaqui, no dia 21 de agosto. A captura contou com a atuação de agentes da DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre).

O corpo da vítima havia sido encontrado em via pública, com ferimentos provocados por disparos de arma-de-fogo. Conforme o delegado Guilherme Calderipe, o secretário teria embarcado em um veículo, acompanhado de pelo menos outras duas pessoas, uma delas do sexo femininino: “Menos de uma hora depois, o mesmo veículo apareceu em Viamão, no local onde posteriormente o corpo da vítima seria localizado”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: