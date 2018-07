Uma mulher morreu após homem fazer reféns em supermercado de Los Angeles

Uma mulher morreu depois que um jovem se entrincheirou durante horas com aproximadamente 50 reféns e trocou tiros com a Polícia em um mercado perto do Centro de Los Angeles, na Califórnia (EUA), informaram as autoridades da cidade. Os fatos ocorreram no sábado (22) em Silver Lake. “Levamos o suspeito sob custódia sem incidentes”, anunciou a Polícia local na sua conta da rede social Twitter.

Pouco depois, o prefeito, Eric Garcetti, informou em entrevista coletiva que uma mulher tinha morrido devido aos tiros do agressor e que o suspeito tinha um ferimento no braço. As autoridades explicaram que o homem, de 28 anos e cuja identidade não foi divulgada, tinha fugido antes de carro após disparar contra sua avó e outra mulher jovem no Sul de Los Angeles.O estado de saúde delas não foi informado.

A perseguição terminou depois que ele bateu seu veículo perto do supermercado, o que o levou a se entrincheirar no seu interior, onde nesse momento estavam cerca de 50 pessoas. A tomada de reféns se prolongou por mais de três horas, com várias trocas de tiros, após as quais finalmente o suspeito se entregou à Polícia.

A polícia local ainda não confirmou a identidade da vítima. Sabe-se apenas, segundo postagem da própria corporação no Twitter, que ela foi declarada morta ainda dentro da mercearia. Segundo a rede de TV CNN, ela era funcionária do mercado.

Relato de testemunha

O roteirista Devin Field, que trabalha no talk show de Jimmy Kimmel, disse que estava no local na hora do tiroteio, mas conseguiu sair. Ele descreveu a cena em uma série de posts no Twitter. Field disse que um carro que fugia da polícia bateu em um poste em frente ao mercado. O atirador, então, saiu do carro atirando nos policiais e entrou no Trader Joe’s.

Ainda segundo Field, o homem teria atingido uma funcionária do mercado com um tiro no braço. Ele diz que o homem roubou o celular de um cliente do mercado e levou várias pessoas para o fundo da loja como reféns. Devin Field diz que pessoas tentaram fugir por saídas de emergência, algumas se esconderam no banheiro, e que havia sangue no chão.

Jornal

No dia 28 de junho, o Capital Gazette, um jornal de Annapolis, em Maryland (EUA), foi atacado por um atirador. Cinco pessoas morreram e um suspeito foi detido. O suposto autor do tiroteio teria atuado por “vingança”, informaram as autoridades. Segundo a polícia local informou, ele queria matar o maior número de pessoas possível.

“Esse indivíduo tinha algum tipo de vingança contra o jornal”, afirmou o tenente Ryan Frashure, porta-voz da polícia do Condado de Anne Arundel, onde aconteceu o tiroteio. Frashure detalhou que o suposto autor tinha ameaçado o jornal nas redes sociais. Embora as autoridades não tenham identificado o detido, os veículos de imprensa americanos informaram que se trata de Jarrod Ramos, de 38 anos.

As autoridades também não detalharam o motivo da “vingança”, mas Ramos perdeu em 2015 um processo por difamação, que tinha aberto contra o jornal por um artigo de 2011, em que o Capital Gazette o identificou como um perseguidor de mulheres nas redes sociais, citando documentos judiciais.

