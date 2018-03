Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro sem motorista da Uber nos Estados Unidos: Foi a primeira fatalidade envolvendo um veículo com esse tipo de tecnologia

Uma mulher morreu depois de ser atropelada por um carro autônomo da Uber no Arizona, Estados Unidos, segundo afirmou a polícia local. A empresa imediatamente suspendeu todos os testes com a tecnologia nos EUA e no Canadá, informou a agência de notícias Reuters.

O acidente ocorreu na noite de domingo (18) para segunda-feira (19) em Tempe, perto de Phoenix, e envolveu um veículo da Uber, um Volvo XC90, em modo autônomo. A polícia identificou a vítima como Elaine Herzberg, de 49 anos, que morreu depois de ser levada ao hospital. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Essa é a primeira fatalidade envolvendo um veículo autônomo – tecnologia que ainda está em fase de teste em todo o mundo. O acidente pode atrasar os planos para introduzir a tecnologia no país.

As autoridades também estimaram que o Volvo estava a 64 km/h em uma zona onde o limite de velocidade era de 56 km/h, e que não há evidência de que o carro tentou frear antes da colisão. O carro tinha um motorista, mas estava circulando em modo autônomo no momento do acidente. O veículo não levava passageiros, mas havia um motorista, que não tentou evitar o acidente, e também não tinha qualquer limitação física ou mental.

Por lei, os testes com carros sem motorista são feitos com um “operador” humano atrás do volante, para retomar o controle em caso de necessidade. Nenhum veículo 100% autônomo está à venda.

Em junho de 2016, o dono de um Tesla, que possui uma função que faz o carro andar sozinho em algumas condições de estrada, o que é chamado de “semiautônomo”, morreu após colidir com um caminhão.

A diferença é que os carros da Tesla só rodam de forma autônoma em determinadas condições. Na maior parte delas, o motorista fica no controle. No caso do veículo da Uber, o modelo roda sempre de forma autônoma, e o motorista só age em casos de emergência.

A polícia local afirmou que a mulher estava fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo. Ela foi levada ao hospital, mas morreu por causa dos ferimentos.

Uma imagem divulgada pela rede ABC mostra uma bicicleta amassada ao lado do carro da Uber.

Um porta-voz da Uber expressou pesar pelo acidente e afirmou que a empresa está cooperando com as autoridades na investigação.

A autoridade de trânsito norte-americana, NHTSA, disse que está investigando o caso.

A Uber levou seus carros autônomos para o Arizona no final de 2016, depois que eles foram proibidos de circular em São Francisco por falta de permissão.

Em março do ano passado, também em Tempe, um destes veículos se envolveu em um acidente e tombou. Ninguém ficou gravemente ferido na colisão.

Naquela ocasião, a Uber também suspendeu imediatamente os testes, que foram retomados três dias depois.

Outros acidentes

Embora prometam melhorar o trânsito e diminuir os acidentes, os veículos autônomos ainda estão em desenvolvimento e se envolveram em acidentes nos últimos meses.

A Uber começou a testar a tecnologia que dispensa o motorista em setembro de 2016, na cidade de Pittsburgh, nos EUA. Além de ter poucos carros e ser seletivo para os clientes, o programa piloto do Uber ocorre apenas em áreas bem mapeadas.

Além do Uber, outras empresas desenvolvem projetos com carros autônomos, todos em fase de testes. Os carros do Google estão entre os mais avançados, mas também se envolvem em colisões.

Deixe seu comentário: