Uma mulher transgênero foi eleita Miss Espanha e disputará o Miss Universo 2018

A modelo transgênero Angela Ponce foi eleita Miss Espanha na noite da última sexta-feira (29), e representará seu país no concurso de Miss Universo que será realizado neste ano, ainda sem data definida.

A atual Miss Espanha recebeu a faixa e a coroa de Sofía Del Prado, 22, durante evento realizado na província espanhola de Tarragona. Sofia se classificou no Top 10 do Miss Universo 2017, vencido pela sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters, 23, durante cerimônia realizada em em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Outras 20 misses com idades entre 17 e 26 anos disputaram a coroa de Miss Espanha 2018 que trabalhou este ano com o slogan “Somos mais do que vês”.

Em entrevista à imprensa espanhola, Angela afirma que terminou sua mudança completa de gênero há quatro anos e que, com o título, quer “levar uma mensagem de inclusão, tolerância, respeito e amor”.

Em 2012, a organização do Miss Universo passou a permitir a candidatura de misses transgênero. No mesmo ano, a modelo trans Jenna Talackova movimentou o noticiário mundial ao ser considerada a candidata favorita ao Miss Canadá, vencido por outra candidata.

Miss Brasil

Em maio, Mayra Dias, de 26 anos, foi eleita a Miss Brasil 2018.

A representante do Amazonas quebrou um jejum de mais de 60 que seu Estado não coroava uma representante no concurso. A última foi Terezinha Morango em 1957.

Ela disputou a final com Teresa Santos, representante do Ceara,e Maria Isabela, da Bahia.

Formada em jornalismo, nasceu em Itacoatiara, mudou-se para Nova Olinda e, aos 18 anos, foi morar em Manaus. Ela será a representante do Brasil no Miss Universo.

