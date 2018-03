Uma nave espacial chinesa poderá entrar na atmosfera ainda este mês e existe a chance de que fragmentos caiam em solo brasileiro

A nave da estação espacial Tiangong 1, desenvolvida pela agência chinesa CNSA, deverá entrar na atmosfera terrestre entre os dias 24 de março e 19 de abril deste ano, informou a agência espacial europeia (ESA).

Os cientistas não conseguiram prever com precisão por qual região do planeta entrará a Tiangong 1, muito menos a data. Isso acontece porque a China perdeu o contato com a estação em 2016 e não conseguirá fazer um retorno controlado à Terra.

Lançada em órbita em setembro de 2011 com o objetivo de aperfeiçoar as tecnologias de aproximação e acoplamento de naves espaciais, a Estação Chinesa Tiangong-1, com 10 metros de comprimento, três metros de largura e 8,5 mil quilos de metal.

A margem de erro de aproximadamente 20% na determinação da data de sua reentrada na atmosfera decorre de inúmeras incertezas, sendo o efeito do atrito atmosférico na trajetória atual desse objeto a principal delas.

O módulo espacial foi alvo de diversas missões com e sem tripulação, e deveria ter sido derrubado de forma segura em 2013, mas continuou em operação até março de 2016. No mesmo ano, a China admitiu ter perdido o seu controle, acrescentando que não conseguiria controlar a sua reentrada na atmosfera.

Embora especialistas inicialmente afirmassem que a Tiangong-1 provavelmente queimaria na atmosfera no fim de 2017, comunicados posteriores da ESA, e da Aerospace Corporation, instituto norte-americano que fiscaliza atividades espaciais, registraram, respectivamente, que sua reentrada ocorreria na segunda quinzena de março, ou no início de abril.

As opções de entrada são variadas: ela pode entrar pela China, no Oriente Médio, no Centro da Itália, no Norte da Espanha, nos Estados do norte dos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Tasmânia, uma parte da América do Sul (incluindo o Brasil) e na África do Sul.

Há chance de que a nave não seja totalmente desintegrada durante sua entrada na atmosfera. Segundo a Aerospace Corporation, instituto norte-americano que fiscaliza atividades espaciais, a probabilidade de um ser humano ser atingido é muito pequena: na história dos voos espaciais, apenas uma pessoa já foi gravada ao ser atingida por um fragmento em 1996 e, felizmente, não se feriu.

Curiosidades da Tiangong 1

– Foi a primeira lançada e construída pelo país.

– Foi projetada para ser um laboratório equipado e foi lançada em 30 de setembro de 2011.

– O objetivo era aperfeiçoar as tecnologias de aproximação e acoplamento de naves.

– Dois módulos compõem a Tiangong 1: um deles é habitável.

– A nave tem 15 metros cúbicos e pesa 8,5 toneladas.

– Ela recebeu duas missões tripuladas: a Shenzhou 9 e Shenzhou 10.

– Uma nave não-tripulada foi enviada em 2011 para testar o encaixe com a estação.

