Uma nave não tripulada russa, que transportava combustível, água e material científico, se acoplou nesta sexta com, sucesso à Estação Espacial Internacional

A Rússia envia três ou quatro vezes ao ano naves tripuladas à estação internacional e, com a mesma frequência, naves de carga para abastecer os astronautas. Depois de cumprir a missão, as naves não tripuladas se desintegram na atmosfera, sobre o Oceano Pacífico.

Os foguetes russos Soyuz são os únicos veículos de abastecimento da ISS, assim como de transporte da tripulação, desde que as naves americanas abandonaram as viagens para a ISS. Dezesseis países participam na ISS, financiada em grande parte por Rússia e Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (15), um homem morreu carbonizado em um incêndio provocado pela queda de uma parte do foguete espacial russo Soyuz 2.1a, usado para o lançamento da nave Progress no cosmódromo de Baikonur. A informação foi confirmado pelo comitê nacional de gestão de emergências do país asiático. (AG)