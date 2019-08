Uma nova função do Android usa mensagem de voz automatizada para chamar ajuda

O Google anunciou uma nova função do Android que deverá ajudar pessoas em situações de risco: um contato automático com os serviços de emergência.

Ao ligar para o 911 (número de telefone que nos Estados Unidos centraliza todos os serviços de emergência, como polícia, bombeiros e hospitais), o usuário terá a opção de três botões de ocorrências silenciosas (“Medical”, para emergências médicas; “Fire”, para situações de incêndio; e “Police”, para casos de polícia, como assaltos e sequestros).

Acionando o botão desejado, o aparelho enviará para o serviço de resgate uma mensagem de voz automatizada informando o local onde você se encontra e qual é o motivo da emergência. Além da localização GPS (que já é enviada automaticamente quando se efetua uma ligação para o número de resgate), o sistema também envia o “plus code”, que é um tipo de código de endereço resumido que permite aos operadores saberem exatamente qual é a sua localização atual.

A adição dos botões é uma ótima opção para que pessoas que não estão em condições de falar ou de se comunicar por mensagens com o resgate (como, por exemplo, sendo mantidas como reféns ou passando mal a ponto de perder os sentidos), e eles podem ser usados até mesmo por pessoas que não possuam planos de dados, pois essas ligações não necessitam que o usuário possua créditos de ligação ou para acesso à internet no telefone.

De acordo com a Google, essa função não se comunica com os servidores da empresa, e apenas o serviço de resgate terá acesso aos dados disponibilizados pelo pedido de socorro. A empresa revelou que os botões de emergência serão disponibilizados nos próximos meses para os donos de um smartphone Pixel e para alguns outros modelos selecionados de smartphones Android, o que pode ser um indicativo de que essa será uma função exclusiva do Android Q.

Canal de busca

O Google permitirá que usuários de dispositivos Android na Europa escolham seu mecanismo de busca padrão entre quatro opções, incluindo o próprio Google, disse a empresa, ao tentar anular as preocupações antitruste da UE e evitar novas penalidades.

Novos smartphones e tablets que utilizam o sistema operacional Android vendidos na EEA (Área Econômica Europeia) terão uma “tela de escolha” exibindo quatro opções de mecanismos de busca que os usuários podem escolher a partir do início de 2020, disse o Google em um post em seu blog.

Os provedores de mecanismos de busca poderão fazer lances em um leilão para ganhar uma vaga nas telas dos usuários, junto com o Google, para se tornar o mecanismo de pesquisa padrão do dispositivo na tela inicial do Android, bem como no navegador Google Chrome.

Os leilões serão realizados em cada país da EEA e os três maiores proponentes de um determinado país aparecerão na ‘tela de escolha’, disse a empresa de tecnologia dos EUA.

A iniciativa do Google segue a decisão da Comissão Europeia no ano passado de multar a gigante de tecnologia em 4,34 bilhões de euros por bloquear rivais em seu sistema operacional móvel Android.

A Comissão Europeia disse que o Google tem uma vantagem injusta ao pré-instalar seu navegador Chrome e o aplicativo de busca do Google em smartphones Android.

