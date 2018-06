Uma nova música da torcida da seleção da argentina provoca os brasileiros: “todos os brazucas vão chorar”

A torcida argentina já tem pronta a música que embalará a seleção Albiceleste no Mundial da Rússia. Após o “Brasil, me diz como se sente” em 2014, vídeos no Youtube exibiram a nova canção prometendo que “todos os brazucas irão chorar”.

A letra exalta a paixão dos argentinos pela seleção, deixando tudo de lado para ir a qualquer lugar em que a Albiceleste jogar. Além da paixão, o sonho do título do Mundial é lembrado, prometendo o choro dos brasileiros e garantindo um dono para o título na Rússia: a Argentina.

A Argentina estreia no Mundial no próximo sábado (16), contra a Islândia, em jogo que será realizado às 10h (horário de Brasília), no estádio Spartak, em Moscou. Com a expectativa de um ataque formado por Messi e Agüero na estreia, Jorge Sampaoli segue treinando a equipe na cidade de Bronnisty, na Rússia.

Veja a letra completa da música “A que este año la Copa se la lleva papá”:

VINIMOS TODOS JUNTOS A RUSIA A ALENTAR A ARGENTINA

(Nós todos viemos à Rússia para apoiar a Argentina)

DEJANDO MUCHAS COSAS DE LADO PARA VERTE A VOS

(Deixando muitas coisas de lado para ver você)

LA BANDA NUNCA SE OLVIDARÁ DE LAS ISLAS MALVINAS

(A banda nunca se esquecerá das Ilhas Malvinas)

Y YA LE DEMOSTRÓ AL MUNDO ENTERO LO QUE ES LA PASIÓN

(E já demonstrou ao mundo inteiro o que é a paixão)

GANAR LA COPA DEL MUNDO ES LO QUE IMAGINO

(Ganhar a Copa do Mundo é o que Imagino)

LOS JUGADORES DEJANDO LA VIDA EN CADA PARTIDO

(Os jogadores deixando a vida em cada partida)

NO IMPORTA DÓNDE SEA EL MUNDIAL, IGUAL TE SEGUIMOS

(Não importa onde seja o mundial, te seguimos do mesmo jeito)

Y TODOS JUNTOS VAMOS A FESTEJAR

(E todos juntos vamos a festejar)

LA PLAZA ROJA VAMOS A COPAR

(Com a Praça Vermelha vamos lidar)

TODOS LOS BRAZUCAS SE PONDRÁN A LLORAR

(Todos os brazucas irão chorar)

PORQUE ESTE AÑO LA COPA SE LA LLEVA PAPÁ

(Porque este ano o papai leva a Copa)

Greve de fome

Vale tudo para acompanhar a seleção no Mundial. Certamente você já ouviu essa expressão antes, mas nove presos argentinos levaram isso ao pé da letra e declararam greve de fome até que se coloque uma televisão para que eles possam ver as partidas do Mundial da Rússia.

Os presos se encontram na província de Chubut, na Patagônia, e escreveram a um juiz para que se conserte o serviço de TV a cabo que parou de funcionar há alguns dias.

Para pressionar as autoridades, eles decidiram parar de receber a alimentação das 12h e da noite. Segundo os presos, se trata de “um direito indispensável para toda pessoa privada de liberdade.”

