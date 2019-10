Uma nova rótula em construção na rodovia ERS-235 deve ampliar a segurança em acesso a Nova Petrópolis

Com finzalização prevista para o final deste ano, uma nova rótula está sendo construída na ERS-235, em Nova Petrópolis (Região das Hortênsias). A obra conta com um investimento total de R$ 3,6 milhões da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), vinculada ao governo do Estado por meio da Selt (Secretaria de Logística e Transportes).

Os recursos são provenientes da praça de pedágio de Gramado. A interseção está localizada no quilômetro 2,9 da estrada, junto ao acesso ao bairro Pousada da Neve.

“Essa estrutura foi planejada para proporcionar maior segurança aos usuários que entram e saem da localidade”, explica o titular da Selt, Juvir Costella. “Quando a obra estiver finalizada, reduziremos um ponto crítico nessa importante rodovia que dá acesso à Serra Gaúcha”.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, o objetivo da intervenção é fazer com que vidas sejam preservadas, a fim de conferir ao trecho uma menor interferência entre motoristas que realizam fluxos distintos: “Trata-se de uma cidade turística, que atrai visitantes de forma constante, e essa obra está sendo executada em um ponto de acesso a um bairro com densidade de movimento e que gera conflito na rodovia”.

Obras complementares também estão sendo executadas na mesma estrada neste momento. Dentre os serviços já em andamento estão o revestimento vegetal e a instalação de itens como defensas metálicas, calçadas e muros de proteção.

Abrangência

A EGR administra a ERS-235 do quilômetro zero ao 42 (entre os municípios de Nova Petrópolis e Canela) e a ERS-466 do quilômetro zero ao 7 (desde a ERS-235 até a entrada do Pparque do Caracol). Segundo a direção da empresa, as rodovias recebem conservação constante, além de disporem dos serviços de guincho e ambulância.

(Marcello Campos)