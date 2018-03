Uma nova tempestade de neve cancelou mais de mil voos e travou a circulação em Nova York

Uma segunda tempestade de inverno em menos de uma semana na Costa Leste dos Estados Unidos provocou nesta quarta-feira (7) o cancelamento de mais de mil voos em três grandes aeroportos de Nova York e sua área metropolitana. Segundo as três maiores companhias aéreas do país, foram 1.431 viagens suspensas pela manhã. As informações são dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo.

A mistura pesada de chuva, neve e trovões castigou a maior metrópole norte-americana. Chuviscos e pouca quantidade de neve caíam sobre a cidade nas primeiras horas desta quarta-feira, mas aumentaram em intensidade com o tempo, fazendo o serviço meteorológico nacional prever nevascas durante toda a tarde – com uma acumulação de 15 a 30 centímetros de neve na cidade e 50 centímetros em algumas zonas do Estado vizinho de New Jersey.

Às 9h, horário local, cerca de 44% dos voos do aeroporto Newark em Nova Jersey tinham sido anulados, enquanto o mesmo acontecia a 42% e 37% dos aeroportos de LaGuardia e John F. Kennedy, respectivamente, segundo o site flightaware.com. De acordo com as autoridades norte-americanas, “cada aeroporto está equipado com camas, cobertores, fraldas e produtos de bebês para os passageiros prejudicados”. Os trens que ligam Nova York a outras cidades da região operaram com grandes atrasos.

“Essa é uma neve pesada e molhada, então é mais problemática ainda”, disse o governador Andrew Cuomo. “O termo técnico que estamos usando para descrever a situação é que o Estado vai virar uma bagunça”, ironizou.

O caos, no entanto, não afetou a hora do rush da manhã porque só no início da tarde desta quarta-feira é que a tempestade engrossou, podendo provocar mais transtornos até a manhã de quinta-feira (8). Quase 2.000 caminhões equipados com pás circulam pelos cinco distritos de Nova York para remover o excesso de neve que já atrapalha o trânsito e dificulta o deslocamento de trens e metrô.

As autoridades parecem ter tomado precauções após a grande tempestade que baixou temperaturas e provocou caos aéreo no aeroporto JFK no ano passado, onde o frio provocou a ruptura de encanamentos e a inundação parcial do terminal de desembarque. Durante dias, centenas de passageiros, muitos com crianças, dormiram no chão do aeroporto esperando que seus voos fossem remarcados. Nesta quarta-feira, no entanto, os termômetros não caíram tanto, e marcavam 2°C.

A maioria dos ônibus longos partindo do terminal de ônibus de Nova York também cancelaram suas viagens. “As estradas podem ser muito perigosas e ventos fortes podem causar cortes de eletricidade”, alertou a polícia.

Ainda que as escolas públicas tenham reaberto suas portas na cidade, várias instituições de ensino particulares resolveram permanecer fechadas ou liberar os alunos um pouco mais cedo. Outra tempestade na semana passada deixou ao menos cinco mortos no Nordeste dos EUA, sobretudo devido à queda de árvores após fortes nevascas, chuvas violentas e rajadas de vento que provocaram o cancelamento de mais de mil voos e viagens de trem.

Deixe seu comentário: