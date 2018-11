Uma nova testemunha contou uma versão diferente sobre a morte do jogador Daniel. Ela disse que não ouviu a mulher do assassino pedir socorro e nem relatar abuso sexual

A jovem de 19 anos que se relacionou com Daniel no aniversário de Allana Brittes disse à Polícia Civil que Edison Brittes Júnior, principal suspeito de matar o jogador, “ordenou” que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões.

“[…] Relatando que inclusive o colchão do casal foi cortado na parte em que havia sangue – o tecido da parte de cima, sendo que este pedaço foi queimado junto com os documentos do Daniel”, diz trecho do depoimento, dado na segunda-feira.

Daniel Correa Freitas, 24 anos, foi encontrado morto, com o órgão sexual decepado, no dia 27 de outubro, perto de uma estrada rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Segundo a polícia, o crime aconteceu depois de uma festa em comemoração ao aniversário de 18 anos da filha de Edison Brittes, Allana Brittes. Edison Brittes confessou ter matado Daniel Correa.

Ele afirmou que cometeu o crime porque o jogador tentou estuprar a mulher dele, Cristiana Brittes. A família Brittes está presa e deve ser indiciada por homicídio qualificado e coação de testemunhas. O delegado responsável pelo caso, Amadeu Trevisan, disse que não houve tentativa de estupro e que a família Brittes está mentindo.

A jovem relatou que não conhecia Daniel, que o beijou apenas no camarote da Shed – casa noturna em Curitiba onde a festa da amiga dela, Allana Brittes, ocorreu – e que os dois conversaram assuntos “como ambos terem filhos”. Ainda segundo ela, Daniel chegou à casa da família Brittes, onde a comemoração continuou depois, sem ser convidado e que ele “não aparentava estar embriagado” e estava “tranquilo, conversando normalmente”.

A jovem contou que estava dormindo antes das agressões contra Daniel começarem e que “não ouviu em nenhum momento qualquer solicitação de socorro por parte de Cris”. Disse, ainda, que, em momento algum, Cristiana Brittes relatou “abuso sexual ou estupro por parte de Daniel”.

Durante o depoimento, a jovem também falou que viu Cristiana Brittes chamando Allana Brittes e dizendo: “Ajuda, desce, senão seu pai vai matar o menino”. Afirmou que, pouco depois, viu Edison Brittes segurando Daniel pelo pescoço no quarto do casal e que o jogador “não falava nada”. A testemunha também contou que, ao chegar ao quarto, Edison Brittes também deu tapas no rosto da mulher.

Nesse momento, Edison Brittes teria ordenado que a porta fosse fechada e Allana Brittes obedeceu. Em seguida, conforme o depoimento, Eduardo Silva, Ygor King e David Silva, os outros três presos por envolvimento no crime, entraram no cômodo. A defesa deles diz que o trio não participou do assassinato. “Que, enquanto estava na sala, ouvia de dentro do quarto Júnior dizendo ‘Seu vagabundo, quem mandou mexer com mulher casada, no meu quarto, com a minha mulher’!”, diz trecho do depoimento.

A jovem também disse que Edison Brittes falou “que não era para pedir ajuda de ninguém” e que ela chegou a pedir para que o suspeito parasse com as agressões, mas que ele respondeu que “estava na casa dele” e que “ela não mandava” ali. A jovem ainda relatou que viu um dos convidados, que não foi preso, pegando na cozinha a faca usada no crime: “Uma faca grande, lisa, de cortar carne”, descreveu a jovem.

A testemunha afirmou que Cristiana Brittes dizia que não era para deixar Edison Brittes fazer nada. Então, “Júnior a questionou, dizendo ‘Você está defendendo esse vagabundo'”, diz trecho do depoimento. A jovem disse que, depois das agressões, Daniel foi colocado em um cobertor no porta-malas do carro. Ela não soube dizer quem acompanhou Edison Brittes no carro.

De acordo com a testemunha, quando Edison Brittes voltou, com roupas diferentes e uma garrafa de água grande, a filha questionou o que o pai tinha feito. “Júnior apenas disse ‘matei ele’ e Allana questionou como, mas Júnior ficou em silêncio”, diz trecho do depoimento. A testemunha também contou que Edison Brittes comentou que “havia matado o gambá” e que “não ia aguentar” Daniel Correa depois de vê-lo na cama com a mulher.

Por fim, a jovem disse que foi orientada por Edison Brittes a dizer para a polícia que Daniel tinha ido embora sem dizer nada. Contou ainda que ele pediu que ela fosse a um encontro no shopping, mas que ela não foi por medo. Até o momento, pelo menos 14 pessoas foram ouvidas.

Contradições

O advogado da família Brittes, Cláudio Dalledone, falou, nesta terça-feira, sobre as contradições entre os depoimentos dos seus clientes e os das testemunhas: “A divergência está crescendo por conta desse protagonismo que algumas ditas testemunhas ou partícipes de tudo o que ocorreu estão fazendo quando atendem à orientação dos advogados. São fatos que merecem ser investigados, exauridos por uma acareação, inclusive o Edison participando dela”, afirmou.

