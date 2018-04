Uma ONG denunciou casos de abusos sexuais a atletas menores de idade na base do River Plate

Mais um time argentino se tornou alvo de acusações de escândalo sexual em sua base. Nesta segunda-feira (2), uma ONG do país denunciou que atletas menores de idade estariam sofrendo abusos nas categorias inferiores do River Plate, que, momentos mais tarde, prometeu colaborar com a investigação.

A Associação para Vítimas de Estupro (Avivi, na sigla em espanhol) realizou uma denúncia formal à Justiça argentina nesta segunda. De acordo com o órgão, três menores de idade foram abusados no clube antes os anos de 2004 e 2011.

Em entrevista ao jornal argentino La Nacion, o advogado da Avivi explicou a fonte das acusações. “Uma médica cirurgiã teve conhecimento de que houve abusos de menores que viviam na pensão do River. Ela foi despedida sem motivos”, explicou Andrés Bonicalzi.

Segundo o advogado, a médica, que não teve a identidade revelada, contou que o responsável pelos abusos passava pelo clube duas ou três vezes por semana e levava os garotos. “Vínhamos recebendo denúncias de familiares sobre acontecimentos que aconteciam no clube. Esperamos poder confirmar essa informação, e a declaração da médica serviu para corroborar”, comentou Bonicalzi.

Quase imediatamente após as denúncias ganharem as páginas dos jornais argentinos, o River se posicionou através de comunicado oficial. “Após a denúncia apresentada hoje pela ONG Avivi, o River Plate informa que oferecerá total colaboração para a reconstrução dos fatos ocorridos entre 2004 e 2011. Vamos tomar conhecimento dos fatos e dar à Justiça e aos denunciantes todos os elementos que tenhamos para ajudar a esclarecer a situação.”

Independiente

Atual campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente está investigando um escândalo sexual. De acordo com o “Diário Olé” e outras publicações, uma denúncia disse que cerca de 20 jogadores das categorias de base estariam envolvidos numa rede de prostituição nos últimos quatro meses.

A denúncia foi realizada por um do garoto do sub-17 (categoria 2001, com atletas entre 16 e 17 anos), a um psicólogo do clube. Além disso, Fernando Berón, coordenador da base do Independiente, levou o caso às autoridades de Buenos Aires.

De acordo com o “Olé”, um jogador da base do clube, de 19 anos, seria o responsável por recrutar e levar os garotos mais novos para pedófilos que pagavam cerca de R$ 162 por programa.

A denúncia está sendo apurada como “abuso e facilitação de abuso de menores”. Ainda segundo a publicação, um juiz que apita divisões de base na Argentina também estaria envolvido com o caso.

O Independiente emitiu um comunicado dizendo que está ajudando nas investigações, lamenta o fato ocorrido e que irá até as últimas consequências para resolvê-lo.

