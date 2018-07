Uma operação da OAB Nacional com Procons nos aeroportos identificou problemas com a caixa usada para conferir se a mala pode ir a bordo do avião, além da falta de informação para o despacho e o excesso de bagagem

A OAB Nacional, em parceria com 20 entidades — entre elas, a Associação Brasileira de Procons, da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, do Instituto Defesa Coletiva, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — realizou na sexta-feira (27) blitz em 46 aeroportos do País.

No Rio de Janeiro, seis empresas foram notificadas. Entre os problemas identificados estão a falta de padrão para medida de bagagem de mão, para a qual não há cobrança, e de informação sobre o preço para despacho de malas.

No aeroporto Santos Dumont, o Procon Carioca advertiu as companhias Passaredo e Azul ao verificar que o padrão que determina se as bagagens podem ser levadas a bordo estava fora de medida. No Galeão, o Procon-RJ autuou quatro companhias. A Gol não tinha Livro de Reclamações. A Air France e a KLM não apresentaram o alvará de funcionamento no momento da vistoria e nem a tabela de preços de bagagens despachadas. Já a Copa Airlines não informou os valores a pagar correspondentes ao excesso de bagagem, além de não fornecer formulário de declaração especial de valor, que responsabiliza a empresa em caso de extravio das malas.

Procon Carioca, Proteste, OAB e Defensoria Pública distribuíram, ainda, distribuíram panfletos informativos para os consumidores informando-os sobre a importância de exigirem seus direitos nas viagens aéreas.

A OAB Nacional briga na Justiça contra a autorização dada pela Agência Nacional da Aviação Civil que permite que as empresas aéreas cobrem taxa extra para despacho de bagagens. Para a instituição, trata-se de vantagem manifestamente excessiva contra o consumidor. No balanço da operação no País, o presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, ressalta o descontentamento dos consumidores:

“Um dos resultados práticos do ato organizado pela OAB é autuação de várias companhias por irregularidades. Ficou constatado o abuso e o absoluto descontentamento dos passageiros com a política de preços das companhias aéreas. É perceptível que se está, hoje, pagando mais caro nas passagens do que num passado recente. Essa situação foi agravada pelas cobranças irregulares pelo despacho de bagagem e pela marcação de assentos”, comentou Lamachia.

Porto Alegre

O Procon Municipal autuou três companhias aéreas nesta sexta-feira, em fiscalização no Aeroporto Internacional Salgado Filho, por cobrança considerada indevida durante a marcação de assentos comuns. Latam, Gol e Azul têm cobrado até R$ 20 dos passageiros para fazer a reserva da poltrona. As empresas têm dez dias para se manifestarem.

De acordo com a diretora do Procon de Porto Alegre, Sophia Vial, o custo para marcação do assento já está embutido no valor da passagem.

“Entendemos que é irregular cobrar por esse serviço”, explicou Sophia.

