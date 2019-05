Uma operação da Polícia Civil gaúcha prendeu em flagrante as donas de duas empresas clandestinas de bronzeamento artificial

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, a 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul prendeu em flagrante duas microempresárias do município na Região Metropolitana de Porto Alegre. Elas comandavam estabelecimentos que ofereciam de forma ilegal serviços de bronzeamento artificial. A ofensiva, que recebeu o nome “Operação Ultravioleta”, foi deflagrada a partir de denúncias anônimas.

De acordo com o delegado Thiago Carrijo, a investigação identificou os pontos suspeitos e, a partir de então, diligências reforçaram a necessidade das ordens judiciais. Ambas as mulheres foram autuadas por crimes contra as relações de consumo, já que trabalhavam com equipamentos em desacordo com as normas legais (apreendidos durante a ação policial).

No momento da chegada dos agentes, uma pessoa era submetida ao procedimento. Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil confirmaram o perfil clandestino dos serviços de bronzeamento comercializados no local. O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) participou da ação, assim como a Vigilância Sanitária de Sapucaia do Sul, prestando apoio especializado e determinando a interdição do local.

Conforme o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, as denúncias foram confirmadas e a Polícia Civil cumpriu suas obrigações. “A legislação referente a práticas que afetam a saúde pública deve ser respeitada e cumprida”, frisou o titular. Ainda segundo ele, nas condições em que o serviço era prestado, havia alto risco à saúde.

Em casos suspeitos sobre esse ou outro tipo de crime, a Polícia Civil orienta a população a encaminhar a informação por meio do telefone (51) 3425-9056 (linha direta) ou do WhatsApp (51) 9845-90259. O sigilo é garantido, sem risco ao responsável pela denúncia.

(Marcello Campos)

