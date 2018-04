Uma operação da Polícia Federal cumpriu 19 mandados de prisão no Paraná e em Santa Catarina

A PF (Polícia Federal) do Paraná deflagrou a Operação Dictum na manhã desta terça-feira (3), com o objetivo de combater um núcleo de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e delitos correlacionados.

Ao todo, 150 policiais federais cumpriram nesta terça trinta mandados de busca e apreensão e dezenove mandados de prisão preventiva nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Santa Helena, São Mateus do Sul, Londrina, Toledo, no Paraná, e Fraiburgo, em Santa Catarina.

Durante as investigações que se estenderam por quatro meses, os policiais federais descobriram que o grupo, que tem origem em São Paulo, tinha a intenção de se estabelecer em Cascavel. Também foram realizadas três prisões em flagrante delito por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

“Eles estavam tentando conseguir o domínio territorial de parte da cidade através de bocas de fumo. Estes locais eram oferecidos como um lugar seguro para criminosos especializados em outros crimes como roubos, furtos e ataques a bancos”, comentou o delegado Marco Smith.

No total, foram identificados seis pontos de vendas de maconha e cocaína, a maioria na região do bairro São Cristóvão, em Cascavel. As bocas de fumo eram identificadas com as siglas da facção pichadas em placas de trânsito.

Na casa de um dos suspeitos, os agentes apreenderam vários blocos de rifas.

“Toda facção criminosa, especialmente esta, funciona como uma pirâmide. E, para funcionar, a base tem que ser bem larga. O papel é colaborar com dinheiro. Além de pagar a chamada ‘cebola’ [uma espécie de mensalidade], eles são obrigados a comprar as rifas. Não significa que vão ganhar algum prêmio. Eles simplesmente financiam a facção”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com informações de Smith, um dos líderes do grupo agia de dentro de um presídio em Londrina e deverá ser transferido para uma Penitenciária Federal.

Buscas e apreensões

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidas também drogas e munição de vários calibres.

Entre os presos, três já vinham cumprindo pena em presídios do Paraná e três devem responder ainda por uso de documento falso.

“Dictum” significa “limpeza” em latim. O nome, conforme a PF, faz alusão ao objetivo da operação, que é o de limpar as áreas onde o tráfico de drogas está instalado.

Deixe seu comentário: