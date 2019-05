Uma operação policial contra o tráfico de drogas resultou na prisão de 26 pessoas em várias regiões do Rio Grande do Sul

Uma ofensiva deflagrada na manhã dessa quinta-feira pela Polícia Civil gaúcha contra o tráfico de drogas resultou na prisão em flagrante de 26 pessoas e na apreensão de um adolescente nas regiões Sul, Norte e Central do Rio Grande do Sul, além da Costa Doce e Vale dos Sinos.

Denominadas “Mistura”, “Travessia”, “Breaking Bad”, “Conexão” e “Frater”, as operações cumpriram um total 60 ordens judiciais, entre mandados de busca e de prisão. Também foram apreendidas diversas drogas, incluindo mais de 8 mil comprimidos de ecstasy.

Na região Norte, a movimentação abrangeu os municípios de Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Campo Novo e São Martinho, com 17 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. O resultado foram 21 pessoas detidas.

Conforme os delegados Carlos Beuter e Cristiane Van Riel Santos, a ação teve o apoio da Brigada Militar e da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), pois havia ordens judiciais a cumprir em presídios, onde os agentes encontraram entorpecentes e telefones celulares.

Já no Sul do Estado, foram cumpridos 21 mandados de busca e de prisão em Rio Grande. Segundo a delegada regional Lígia Furlanetto e seu colega Rafael Patella, um homem foi capturado por envolvimento em tráfico e suspeita de autoria de um homicídio.

Um outro indivíduo acabou preso em flagrante por porte de arma-de-fogo e um adolescente apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com eles foram encontradas porções de crack.

No Vale dos Sinos, uma ação conjunta entre Delegacias de Repressão às Ações Criminosas executou em Canoas e Caxias do Sul a operação “Breaking Bad”, desdobramento da operação “Candy Shop”, deflagrada no ano passado e que havia resultado na prisão de dez pessoas na Serra gaúcha. A ofensiva, desta vez, cumpriu um mandado de busca e apreensão em São Leopoldo.

“A suspeita é de que o suspeito investigado abasteceria diversos traficantes de drogas sintéticas na região metropolitana e na serra gaúcha”, ressaltaram os delegados Adriano Linhares e Thiago Lacerda. Segundo o Diretor da região metropolitana de Canoas, delegado Mario Souza, foram apreendidos 8,4 mil comprimidos de ecstasy em uma residência. Um homem de 33 anos, sem antecedentes criminais até então, foi autuado em flagrante por tráfico.

No âmbito da operação “Conexão”, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Lajeado e Cruzeiro do Sul, com foco na desarticulação de uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas, furto de energia e receptação. Conforme o delegado Luciano Peringer, um homem foi preso em flagrante durante as buscas pelo crime de furto qualificado de energia.

Já na Costa Doce, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Barra do Ribeiro, na denominada Operação Frater. “As investigações apontaram que o tráfico de drogas na região também teria envolvimento com o furto e roubo de veículos”, relatou a delegada regional Carla Kuhn. Em um dos locais foi constatado o furto de energia elétrica resultando na prisão do proprietário do lugar pelo crime de furto qualificado.

Balanço

A chefe de Polícia, delegada Nadine Farias Anflor, destacou que diversas delegacias do DPI (Departamento de Polícia do Interior), juntamente com a 2ª Delegacia Regional Metropolitana de Canoas e o Deic (Departamento de Investigações Criminais), realizaram ações pontuais no combate ao comércio de entorpecentes em várias áreas do Estado:

“De uma forma geral, o resultado foi bastante satisfatório, com a prisão de 26 pessoas e uma grande apreensão de drogas sintéticas na região do Vale dos Sinos. Uma das frentes de combate da Polícia Civil é enfraquecer as organizações criminosas ligadas ao tráfico, que acabam por fomentar outros crimes como o comércio de armas, os furtos e os roubos de veículos, além de receptação”.

(Marcello Campos)