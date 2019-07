Passageira passa mal e avião que saiu de Guarulhos com destino a Paris foi desviado para Fortaleza

Um avião da empresa Latam Airlines Brasil, que saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Paris, precisou aterrissar no Aeroporto Internacional de Fortaleza após uma passageira passar mal na madrugada desta terça-feira (23). As informações são do portal G1.

Conforme a companhia aérea, a aeronave precisou fazer um “pouso alternado”, que ocorre quando acontece alguma mudança não prevista no voo.

A passageira, que não foi identificada, passou mal a bordo e precisou de atendimento médico. O voo foi desviado e pousou às 3h18 no Aeroporto de Fortaleza. A aeronave ficou na capital cearense por aproximadamente duas horas e seguiu viagem para a França por volta das 5h34 desta terça.

Em nota, a Latam acrescentou que “todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”. O estado de saúde da passageira não foi informado pela empresa aérea.

Avião atropela rapaz de 17 anos no interior do AM

Um rapaz de 17 anos está em grave após ser atingido por um avião monomotor na pista do aeroporto do município no interior do Amazonas. Ele andava de moto pela pista de pouso e decolagem da cidade de Ipixuna, a 1.363 quilômetros de Manaus, na tarde desta terça-feira (23), quando foi atropelado. O voo vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre.

De acordo com testemunhas, o homem andava na moto pela pista de pouso do aeroporto e teve a perna e um braço amputados na hora do acidente. Seu quadro é estável e ele é monitorado por conta de grave traumatismo.

O avião monomotor pertence a uma empresa privada da região e realizava pouso quando colidiu contra o motoqueiro.

A enfermeira chefe do Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, de Ipixuna, Sidrana Albuquerque, detalhou o grave quadro clínico do paciente no atendimento inicial.

“O paciente chegou na unidade hospitalar com politraumatismo. Com hematoma na cabeça e fratura no nariz. O braço direito foi decepado e a perna também. O quadro clínico nesse momento é instável. Ele está entubado e recebendo cuidados intensivos”, explicou Sidrana.

A informação foi confirmada pela Susam (Secretaria de Saúde do Amazonas). Ainda de acordo com a pasta, a prefeitura do município solicitou à prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, o transporte do rapaz via UTI móvel, mas a remoção não pode ser feita ainda nesta terça-feira devido ao quadro crítico do paciente.

O avião monomotor transportava sete pessoas. Elas não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico.

