Uma passarela de pedestres desabou em Miami, nos Estados Unidos, deixando quatro mortos e nove feridos

Uma passarela de pedestres desabou na tarde dessa quinta-feira em Miami, a principal cidade do Estado norte-americano da Flórida. Em entrevista coletiva, o chefe do Corpo de Bombeiros do condado de Miami-Dade, David Downey, confirmou que quatro pessoas morreram no incidente e que outras nove foram conduzidas para hospitais da região – até a fim da noite, a identidade das vítimas e a situação dos sobreviventes ainda não havia sido detalhada.

Diversos veículos foram esmagados pela queda da estrutura, localizada em uma das ruas de acesso ao campus da FIU (Universidade Internacional da Flórida, na sigla em inglês). Com 53 metros de extensão, a passarela havia sido instalada em apenas seis horas no último sábado, mas a inauguração estava prevista apenas para o ano que vem.

Em sua conta no Twitter, a instituição de ensino postou recentemente um vídeo no qual mostrava como foi o processo de instalação da pequena ponte. “A construção deveria ser forte o suficiente para resistir até mesmo aos ventos de furacões”, avaliou uma fonte ligada ao governo local, acrescentando que a obra custou cerca de 14 milhões de dólares. “O projeto previa uma durabilidade de 100 anos.”

Na mesma rede social, nessa quinta-feira a instituição lamentou o fato. “Estamos tristes e chocados com os eventos trágicos que se desenrolaram na passarela de pedestres UIF-Sweetwater”, manifestou-se a direção da FIU. “Neste momento, estamos envolvidos nos esforços de resgate e apurando informações, por meio de um trabalhando em conjunto com as autoridades no local. Iremos divulgar atualizações assim que possível”.

Nas redes sociais, pessoas que estavam no local no momento do incidente também divulgaram vídeos que mostram a passarela caída sob a via de oito pistas. Já o presidente norte-americano Donald Trump disse, em sua conta no Twitter, que “está monitorando” o caso, o qual classificou de “muito trágico”.

“Redução de riscos”

O objetivo da instalação de uma passarela de pedestres, de acordo com a Universidade Internacional da Flórida, era facilitar o acesso dos estudantes ao campus, uma área onde muitos alunos residem em dormitórios coletivos em suas respectivas faculdades.

Por uma ironia trágica, ao anunciar a construção da estrutura, os diretores da FIU chegaram a afirmar que o método adotado na obra “reduziria o risco para trabalhadores, pedestres e motoristas, além de diminuir as interrupções no tráfego de veículos nas imediações”.

